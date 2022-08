Hauts-Pays : Directeurs et enseignants se préparent pour leur rentrée scolaire sans covid

Plus que quelques jours de vacances pour les élèves de maternelle et du primaire qui reprendront l’école en cette fin de mois d’août. Alors que les jeunes peuvent encore profiter du soleil, directeurs et enseignants ont déjà commencé leurs préparatifs pour la rentrée. Cette dernière se fera (enfin) sans covid cette année pour le plus grand bonheur de tout le monde, qui espère évidemment que cela durera toute l’année.

Obligés de revenir à l'école après les congés du 15 août, les directeurs étaient les premiers à retourner dans leur établissement. "Nous sommes encore relativement seuls dans les écoles pour l'instant", confie Vincent Loiseau, directeur de l'école Don Bosco de Quiévrain. "Nous nous occupons actuellement des dernières inscriptions. Nous organisons également les horaires des professeurs afin qu'ils puissent les recevoir rapidement. Nous devrons ensuite gérer les secondes sessions et les délibérations. Nous pourrons ensuite reprendre le chemin de l'école."

La grande première de cette année se situe dans le changement du rythme scolaire. Les élèves reprennent désormais le chemin de l'école dès le 29 août mais profiteront systématiquement de deux semaines de congés lors des différentes vacances scolaires. Une nouveauté qui ne perturbe pratiquement pas les habitudes des enseignants. "A une semaine de la rentrée, nous sommes évidemment déjà retournés dans nos cours pour s'assurer que tout est en ordre", indique Matthieu Lemiez, instituteur à Honnelles. "Le changement de rythme scolaire nous impacte que de quelques jours, il n'y a donc pas vraiment de changement dans mes habitudes."

Pour la première fois depuis deux-trois ans, la rentrée scolaire devrait également se faire normalement. Finis les masques et les distanciations sociales. Une bonne nouvelle pour les enseignants et les directeurs ainsi que pour leurs élèves. "Je viens de recevoir une circulaire qui indique que nous sommes toujours en mesure d'organiser une rentrée scolaire normale", explique Vincent Loiseau. "Nous laisserons tout de même du gel hydroalcoolique à disposition des élèves et enseignants ainsi que les fenêtres ouvertes pour éviter un éventuel regain de la crise sanitaire. Nous espérons tous pouvoir enfin vivre une année scolaire normale, nous préférons donc ne pas penser au pire."

"Nous sortons de deux années difficiles. J'espère donc que nous allons pouvoir vivre une année normale. C'était très compliqué de pouvoir échanger de manière sereine avec les élèves quand nous devions porter le masque. Nous nous réjouissons donc que cela ne devrait pas être le cas cette année", conclut Matthieu Lemiez.