Saint-Ghislain: de citoyen engagé à candidat politique

Guillaume Sanna souhaite en faire plus et se présentera sur les listes électorales communales.

Le 13 octobre 2024, les citoyens seront invités à se rendre une nouvelle fois aux urnes pour élire leurs représentants communaux. L’échéance n’est donc pas encore pour tout de suite mais déjà, au sein des partis, la machine est lancée. C’est qu’un scrutin ne se prépare pas du jour au lendemain. Dans les rangs citoyens, certains réfléchissent encore à un engagement politique. D’autres ont d’ores et déjà décidé de franchir le pas.

À Saint-Ghislain, c'est le cas de Guillaume Sanna. Citoyen engagé, ce dernier s'était déjà illustré en plaidant devant le conseil communal pour une meilleure protection des espaces verts et pour s'opposer à la politique du tout au béton. "Cette démarche m'a permis de mieux comprendre les tenants et aboutissants de la gestion communale", explique-t-il. "Je me suis toujours intéressé à la politique, aux associations qui œuvrent à un mieux. C'est assez naturellement que j'ai réfléchi à en faire plus. J'ai l'envie d'apporter ma contribution, de transformer des idées en actes concrets."

Jeune papa, Guillaume Sanna estime qu'il est de son devoir de s'engager. "On emprunte la terre à nos enfants. J'ai l'envie de pouvoir construire un monde meilleur. Je pense que c'est en allant chercher les idées là où elles sont, en s'inspirant de bonnes pratiques que l'on améliore les choses. Un élu local reste avant tout un citoyen. C'est comme cela que je souhaite envisager mon engagement."Le pour et le contre pesé, restait à s'orienter vers une liste.

Après diverses rencontres et discussions, notamment avec l'échevine Florence Monier (PS), ce sont finalement les rangs socialistes que le citoyen viendra gonfler. "Je souhaite avant tout retrouver des valeurs qui me sont chères, intégrer un parti qui est capable de se remettre en question. Je pense qu'il y a des choses à faire, notamment en matière de participation citoyenne. Celle-ci pourrait être encore plus importante. Il est important de retrouver la confiance du citoyen, de lui montrer que sa voix compte et que la discussion est ouverte pour envisager l'avenir de Saint-Ghislain."

À ce stade, il est bien trop tôt pour en dire davantage. Mais Guillaume Sanna ne souhaite pas se fermer de porte et entend aller à la rencontre de l’ensemble des habitants de sa commune pour parler écologie, sport, culture ou encore vivre ensemble. Autant de thématiques qui lui tiennent à coeur et qu'il espère pouvoir défendre plus concrètement dans un avenir proche.