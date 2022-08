La TeamGrosLard a repris ses quartiers dans la Cité de l'Ourse

Après avoir investi la cité du Doudou au début du mois de juillet, la TeamGrosLard a repris ses quartiers à Saint-Ghislain, là tout avait débuté. Depuis vendredi, 35 foodtrucks sont installés au niveau de la rue de l’Enseignement et proposent aux festivaliers un tour du monde gastronomiques. Du Brésil au Venezuela en passant par l’Inde, le Canada, le Japon, le Mexique, l’Italie et l’Espagne ou encore la Thaïlande, les États-Unis et le Chili, impossible de ne pas trouver son bonheur !

Et si la météo n'était pas très favorable ce vendredi, pour l'ouverture du Food Festival, le public a malgré tout répondu présent. "Ce n'était pas bondé mais nous sommes malgré tout contents. La programmation, à savoir Valeuu, Dux & Mr.Dum, Mademoiselle Luna et Daddy K, nous ont vraiment bien aidé, ils ont ramené du monde !" souligne Julien Malaise, président de la TeamGrosLard. "Ce samedi, ça a été calme jusqu'à 17h-18h, après quoi ça a commencé à se remplir."

Un constat partagé du côté des exposants. "Si l'on compare à Mons, on sent que c'est plus calme ici, les gens viennent plutôt en soirée et non pas pour y passer toute l'après-midi", explique Antoine Beauloi pour Roll's & Go. "Vendredi soir, certaines personnes ont probablement été refroidies par la météo mais là, on sent que les ventes commencent vraiment", ajoute Geoffrey Hallot pour Ring of Fire. "De notre côté, on est en tout cas demandeur de revenir, on s'entend très bien avec l'organisation."

Une organisation qui a eu chaud, ces dernières semaines, et pour cause : à peine l'événement montois était-il terminé qu'il fallait remettre les bouchées doubles pour peaufiner le festival saint-ghislainois. "On ne sait pas si le fait d'avoir deux évènements de ce genre en moins de deux mois nous a desservit ou non, il faudra analyser les chiffres de fréquentation ce dimanche soir et en tirer des conclusions."

La version montoise de ce Food Festival avait cartonné. De quoi pousser la TeamGrosLard a réfléchir. "On a été hyper bien reçu, tant par la ville que par les festivaliers, et le site de Mons se prête vraiment à ce genre d'événement. On n'oublie pas que c'est à Saint-Ghislain que tout a commencé mais la communication avec la ville, qui était plus concentrée sur les festivités de l'Ascension, a été plus compliquée. On a par ailleurs des propositions d'autres villes, notamment celle de Blaton. On ne se ferme aucune porte, on verra si on maintient ou non notre présence à Saint-Ghislain."

Quoi qu’il advienne, le festival est toujours accessible ce dimanche, dès midi et jusqu’à 21 heures.