Quévy: dix nouvelles caméras d'ici la fin de l'année

La promesse avait été formulée en début de mandature. Le collège communal de Quévy s’apprête à la tenir. D’ici la fin de cette année, dix nouvelles caméras de vidéosurveillance seront installées sur le territoire de la petite commune rurale. Une façon pour les autorités de mieux lutter contre la délinquance mais aussi de traquer les citoyens inciviques, toujours trop nombreux à se débarrasser de leurs déchets en pleine nature.

"Pour l'instant, nous disposons d'une caméra sur la place de Givry et d'une autre à Quévy-le-Petit", rappelle la bourgmestre, Florence Lecompte (PS). "Une autre, mobile, est régulièrement placée aux abords des bulles à verre, qui restent des lieux plus sensibles en matière de dépôts sauvages. À Givry, où elle n'a été placée que deux jours, elle a par exemple permis à la police de dresser une vingtaine de procès-verbaux."

Les résultats sont donc encourageants et donnent de l'espoir à la majorité PS-MR+. "Les caméras de vidéosurveillance ont leurs détracteurs. De notre côté, nous pensons que celui qui n'a rien à se reprocher n'a pas à s'inquiéter de leur présence. Nous estimons important de pouvoir lutter contre la délinquance et la criminalité, et les caméras peuvent être d'une aide précieuse. Nous restons cependant conscients qu'elles ne suffisent pas et que le problème peut simplement être déplacé."

Notamment lorsqu'il s'agit d'évacuer des déchets de façon illégale. "Au niveau du Chemin Vert, à Givry, nous sommes régulièrement confrontés à des dépôts sauvages d'ampleur. Ces dépôts se retrouveront peut-être dorénavant ailleurs. Mais nous ne pouvions pas rester les bras croisés." En collaboration avec la zone de police Mons-Quévy, d'autres lieux ont été identifiés comme de véritables "points noirs". "Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas forcément des places de village."

Ce dispositif de dix nouvelles caméras sera rapidement complété puisque dix caméras supplémentaires seront installées d’ici la fin 2024.