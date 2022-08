Saint-Ghislain: la salle de bloc du Dock 79 ouvrira fin octobre

L’annonce du projet avait ravi les grimpeurs de la région. D’ici quelques semaines, les adeptes du bloc – une discipline dérivée de l’escalade, se pratiquant sur des blocs de faible hauteur et donc sans corde – pourront s’adonner à leur sport au Dock 79. Situé à Tertre, le complexe accueille déjà différentes activités sportives, comme l’accrobranche, le téléski ou depuis peu le padel.

Cette salle de bloc ouvrira ses portes à la fin du mois d'octobre, en lieu et place du trampoline park. "Son démontage débutera le 5 septembre, après quoi les trampolines seront entreposés et réinstallés dans le courant de l'année 2023 du côté de l'accrobranche, sur une superficie un peu plus importante, qui pourrait en plus accueillir du pilate et du yoga", explique Antoine Marquais, gérant du Dock 79.

Le site est donc réaménagé pour laisser place à cette nouvelle discipline. "La superficie grimpable s'étend sur 800 m2, dont une partie est spécifiquement dédiée aux enfants. Des moniteurs seront présents afin d'aiguiller les grimpeurs. Nous proposerons également des cours pour adultes et pour enfants, des cours privés ou encore des stages pendant les congés."

©D.R.





À ce jour, faute de structures, les adeptes de bloc devaient quitter la région et se rendre, par exemple, à Charleroi ou à Lille. "Il y a pourtant une vraie demande. La salle montoise Face Nord (qui dispose d'un pan de bloc mais qui se consacre avant tout à la voie, NdlR) vient d'être racheté et je suis en contact avec le nouveau propriétaire, justement pour nouer un partenariat. C'est également le cas avec une salle du côté de Tournai. L'idée, c'est qu'il soit intéressant pour les pratiquants de bouger d'une salle à une autre."

Deux personnes, déjà active dans le milieu de l'escalade, ont été embauchées. "Nous sommes conscients qu'il faudra pouvoir proposer de la nouveauté en continu et donc varier régulièrement les voies", ajoute Antoine Marquais. À ce jour, l'activité ne pourra se pratiquer qu'en intérieur. Mais les équipes du Dock 79 ne se ferment aucune porte et annoncent déjà que si le succès est au rendez-vous, une partie extérieure pourrait voir le jour.