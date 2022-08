"Bouboule, c'est pas cool ?", une vidéo virale pour promouvoir la ducasse de Boussu

C’est incontestablement du côté de Boussu qu’il faudra être, ce week-end. Bouboule est en effet de retour et pour l’occasion, la commune a concocté un programme des plus réjouissant. À côté de la traditionnelle brocante nocturne du vendredi, la programmation musicale fera la part belle à la variété, au disco et à l’électro, histoire de faire danser les foules de 7 à 77 ans ! De quoi rameuter les foules avant que la célèbre mascotte ne passe sur le bucher !

"Les choses sérieuses débuteront ce mardi, avec l'installation des structures et du chapiteau. Les forains vont également s'installer et jeudi, c'est la scène qui sera montée", explique Alexandre Célestri pour la commune de Boussu. "D'année en année, notre ducasse retrouve ses couleurs et le public répond présent ! On ne peut qu'espérer que le soleil sera de la partie." Comme toujours lorsqu'il s'agit d'un événement extérieur, les organisateurs sont en effet tributaires des conditions météorologiques.

D'ici là, ils croisent donc les doigts et continuent la promotion de l'événement… avec une vidéo pour le moins originale. "Un collègue nous a envoyé un extrait du Flambeau, les Aventuriers de Chapucabra. L'une des phrases, "l'alcool, c'est pas cool ?", est devenue virale. On a donc réfléchi à exploiter cela. On a doublé les voix pour en arriver à "Bouboule, c'est pas cool ?" et on a publié la vidéo. Elle a déjà fait plus de 17 000 vues !" De quoi booster l'organisation !

Pour rappel, côté musique, les festivités seront lancées vendredi avec Boris Motte, chanteur du groupe El Tri et finaliste emblématique de la saison 3 de The Voice Belgique. Mademoiselle Luna prendra le relais jusqu’aux petites heures de la nuit. La journée de samedi sera incontestablement disco, avec The Original Show de Boney M. Le leader du mythique groupe a rendu l'âme en 2010, mais les trois chanteuses qui l'ont accompagné des années 80 jusqu'aux années 2000 écument toujours les scènes. Elles ne manqueront pas de mettre le feu. DJ Lilo et MC Shurakano poursuivront sur la lancée avec une soirée "Soul Train".

Enfin, dimanche, Océana, gagnante de The Voice Kids originaire de Quaregnon animera l'avant-première de la tête d'affiche: Julie Zenatti. Après son dernier album, "Refaire danser les fleurs", sorti l'an dernier, la star française révélée par Notre-Dame de Paris retrouve enfin la scène et a sorti un nouveau single pour l'occasion, "Déhanche". L’occasion pour le public hornutois de le découvrir en live.