Nouveau gros contrôle de police dans la zone de police Boraine

Les objectifs de ce genre d’opération sont multiples : lutter contre les nuisances occasionnées par les rassemblements, le respect de l’environnement,… Bref, le bien-vivre ensemble dans le respect du Règlement Général de Police.

Une opération qui a mis sur le pied de guerre 5 policiers sur les 5 communes couvertes par la zone à savoir Quaregnon, Frameries, Colfontaine, Saint-Ghislain et Boussu. Au total, 12 véhicules ont été contrôlés dont cinq ont été fouillés. 16 personnes ont ainsi été contrôlées dont deux qui étaient signalées dans nos bases de données pour une signification d’une déchéance du droit de conduire. Une personne contrôlée se trouvait en détention de stupéfiant et un conducteur était quant à lui sous influence de stupéfiants avec pour conséquence le retrait immédiat du permis de conduire et immobilisation de son véhicule car il faisait de plus l’objet d’une déchéance du droit de conduire. De surcroît, ce conducteur se trouvait sous influence d’alcool et conduisait en utilisant son GSM.

En outre, quatre P.V. ordinaires en matière de roulage. "Des contrôles de ce type sont régulièrement menés et le seront encore dans les semaines et mois à venir", a précisé la zone de police Boraine dans un communiqué.