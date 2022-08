Quiévrain : Les groupes et artistes de la région à l’honneur lors du Slam Festival

Il n’est pas toujours facile pour les jeunes artistes ou groupes de musique de se faire un nom sur la scène professionnel. Passer de la musique "de garage" à la scène fait plus partie du rêve que de la réalité pour beaucoup. Pour leur venir en aide, le Slam Festival a vu le jour il y a quelques années à Quiévrain. L’initiative est née de deux amateurs de musique, Santo et Sam, prêts à partager leur expérience pour plonger les artistes de la région dans le grand bain. Les finances et la crise sanitaire n’ont jusqu’ici pas permis aux deux amis de lancer la seconde édition du Slam Festival mais cela pourrait bien changer. Un second blind test va en effet être organisé le 31 octobre prochain afin de récoler quelques fonds, indispensables pour la mise en place du festival.

Comme son nom ne l'indique pas, le Slam Festival n'est pas un festival consacré au Slam. Il signifie en effet "Scène libre aux musiciens", un acronyme qui prend tout son sens une fois les explications des créateurs obtenues. "Sam et moi sommes musiciens. Nous avons déjà eu l'occasion de nous produire sur scène et faire, par exemple, la première partie de Tina Arena. Nous voulions donc mettre en place un festival qui permet aux jeunes groupes ou artistes de la région d'avoir cette chance également", indique Santo, co-organisateur du Slam Festival.

Pour ne pas laisser les jeunes groupes et artistes se lancer seuls dans le grand bain, Sam et Santo mettent à leur disposition une sono, des ingénieurs du son et des conditions de travail de professionnel. "Nous coachons quelque peu les artistes pour qu'ils se rendent compte de ce qu'est se produire sur scène", poursuit Santo. "Nous mettons donc tout à leur disposition pour que tout se passe bien. Nous faisons également appel à des personnes du monde de la musique qui peuvent profiter du festival pour découvrir des artistes qui pourraient leur plaire. Notre festival a notamment permis au groupe Code A de se faire un nom dans la région."

L'entrée au Slam Festival est totalement gratuite aussi bien pour les spectateurs que pour les artistes, une aubaine supplémentaire pour tenter de dépasser la porte du garage pour rejoindre la scène. Un prix du public est également décerné à la fin de l'événement. Lors de la première édition, une dizaine d'artistes se sont manifestés pour participer au festival. 5 à 6 d'entre eux ont finalement été retenus. "Plusieurs critères nous permettent de faire notre sélection. Nous rejetons de manière systématique les groupes véhiculant des messages de haine. Nous sélectionnons ensuite, parmi les candidats restants, les artistes nous permettant de créer une line-up la plus éclectique possible", informe Santo.

La seconde édition du Slam Festival sera organisée dans le courant de l’année 2023. En attendant, un blind test aura lieu le 31 octobre prochain afin de récolter quelques fonds. Il aura lieu à la salle d’animations de Quiévrain dès 19h. Foodtrucks, bars et grande soirée, organisée par Pascal Michel, seront également de la partie. La restauration sera d'ailleurs de qualité puisque ce n'est autre qu'un boucher de Quiévrain qui se chargera de la concocter. L'objectif étant que l'ensemble des retombées bénéficient à la région. Les réservations sont d’ores et déjà lancées. Plus d’informations sur la page Facebook : SLAM Quiévrain – Scène libre aux musiciens.