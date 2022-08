Saint-Ghislain: un bilan positif et de nouvelles perspectives pour la TeamGrosLard

Clap de fin pour Food Festival de la TeamGrosLard. L’événement qui s’était ouvert vendredi à Saint-Ghislain a refermé ses portes ce dimanche, les estomacs bien remplis et les têtes pleines de souvenirs. Pour l’organisation, le pari est réussi. Ce n’était pourtant pas gagné d’avance, puisque l’édition montoise organisée au début du mois de juillet aurait pu freiner certains festivaliers, peu désireux de participer à deux événements similaires en si peu de temps.

Que nenni, quand on aime la nourriture, on ne regarde pas à pareil détail ! "Nous ne disposons pas encore de chiffres précis mais nous sommes globalement sur une fréquentation similaire à l'an dernier", annonce Julien Malaise, président de la TeamGrosLard. Ce sont donc entre 10 et 15 000 personnes qui sont venues profiter des mets proposés par quelque 35 foodtrucks et, au passage, d'un véritable tour du monde gustatif.

"Si l’on prend un peu de recul, on peut se dire que l’on a fait en deux jours ce que l’on a fait en trois jours l’an dernier : la météo de vendredi n’a pas été de notre côté et a probablement freiné certains festivaliers. Comme toujours lorsque l’on organise un événement extérieur, on est tributaire du temps, sur lequel nous n’avons aucune emprise. On s’est donné les moyens de proposer un festival aussi attrayant que possible, je pense que le contrat est rempli."

Si samedi, il avait fallu attendre le début de soirée pour voir le site plus fréquenté, la journée de dimanche aura été plus constante. "C'est la preuve que malgré deux événements rapprochés, il y a du potentiel", ajoute Julien Malaise. Pour autant, la TeamGrosLard ne s'engage pas à rester implantée dans la Cité de l'Ourse. "On gardera la formule montoise, c'est une certitude. Le parc s'y prête parfaitement et l'accueil qui nous a été réservé nous a séduits."

Et de poursuivre : "Nous avons et allons également avoir des contacts pour organiser un festival sur d'autres communes. Il faudra donc prendre le temps de la réflexion." La commune de Blaton ou la région de Charleroi sont évoquées mais à ce stade, impossible d'en dire plus. "Nous ne nous fermons aucune porte, il faudra voir ce que l'on nous propose. Il ne sera pas possible d'organiser dix festivals sur l'année." Des choix devront donc être posés. Saint-Ghislain or not, telle sera la question.