Les arts de la rue à l’honneur lors du Leû Festival à Onnezies

Cet été, lors du premier weekend de la rentrée, le Leû Festival reprendra ses activités. Cette fois encore, l’événement prendra place au cœur de la grande prairie d’Onnezies avec des spectacles de cirque, de théâtre de rue, de la musique, des déambulations artistiques, des animations pour les enfants. Et bien entendu, des stands de nourriture et un bar aux saveurs locales ainsi qu’une aire de jeu campagnarde pour les petits.

"Quelques éléments sont à noter", indiquent les organisateurs. "Le festival débutera le vendredi par une soirée concert de chanson française avec Nicolas Moro. Une exposition photo retraçant l'histoire du festival y sera présentée. La journée du dimanche est particulièrement conçue pour les familles avec un démarrage au son d'un concert jeune public."

Le festival débutera le vendredi 2 septembre à 18h30. La journée sera notamment marquée par le concert de Nicolas Moro à 19h30. Le lendemain, l’ouverture des portes est prévue à 13h30. Plusieurs animations seront au programme. Scènezenvies, Under The Stars, Bernard Massuir, Tutti Canti, AirBlow, Musicality is the key, la compagnie Balance-toi : Km13, Tungstène Théâtre et Sourissimo’s Dixie Band animeront en effet la journée.

Enfin, le dimanche 04 septembre sera marqué par les spectacles de Bloutch – Entre deux mondes, la compagnie des Six Faux Nez, Tric et Cie – Rudy et Andrienne, les compagnons pointent, Rauxa Cia – La crise de l’imagination et les Fanfoireux. Un parcours Ravel est situé à proximité du site et permettra d’y arriver facilement à vélo. Un parking est disponible sur le site du festival. Plusieurs expositions de photographies prendront également place tout au long de l’événement.

Pour réserver, les participants devront faire un virement sur le numéro de compte suivant: BE54 0688 9033 1297 en précisant en communication: leû 2022, leur nom, le nombre de places ainsi que le type de billets. Les billet pour un jour sont vendus au prix de huit euros et de six euros pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. Les familles nombreuses devront quant à elles débourser 25 euros pour un jour. Des pass de deux jours sont vendus au prix de 15 euros et de 11 euros pour les enfants. Pour les trois jours, il faudra compter 22 euros et 16 euros pour les enfants. Enfin, un pass institution est disponible au prix de huit euros par résident.