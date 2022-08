Les communes de Dour et Honnelles lancent leur premier salon des sports

Qui dit rentrée scolaire dit également rentrée sportive. A quelques jours de la reprise de la saison, certains ne savent peut-être pas encore vers quel sport se tourner. Pour les aider dans leur choix, les communes de Dour et Honnelles ont décidé de lancer leur premier salon des sports. L’occasion idéale pour les clubs sportifs de se faire connaître davantage et de montrer au grand public un aperçu de leur discipline.

La crise sanitaire a obligé de nombreux sportifs à mettre un terme à leurs activités physiques. La situation étant désormais nettement meilleure, le moment est venu de s'y remettre. "Nous mettons en place notre premier salon des sports pour relancer quelque peu les activités sportives au sein de l'entité après plusieurs années de crise sanitaire", indique Patrick Poli, échevin des Sports à Dour. "La journée du 3 septembre sera dédiée au grand public alors que la veille sera consacrée aux écoles. J'apprécie beaucoup le sport et la jeunesse, j'aimerais donc remotiver les jeunes à faire du sport. Une de mes priorités est de faire en sorte qu'un bon nombre d'entre eux adhèrent à un club de l'entité."

Certains clubs de sport sont encore trop méconnus dans ces deux communes, il était donc primordial de les mettre en lumière. "Je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle méconnaissance des clubs sportifs de l'entité. Certains ne savaient même pas que nous possédons un complexe sportif", confie Frédéric Bronchart, échevin des Sports à Honnelles. "Les clubs et asbls ont vécu presque deux ans totalement à l'arrêt en raison de la crise sanitaire. Il est donc important de pouvoir leur rendre une certaine visibilité."

Concrètement, le salon des sports d’Honnelles prendra place au complexe sportif La Roquette le 17 septembre prochain. Une partie de ce dernier sera aménagée de panneaux relatant des différentes activités des clubs de sport de la commune, photos à l’appui. Des inscriptions pourront également se faire directement sur place. La seconde partie du complexe accueillera des démonstrations et des petits cours de sport comme le hockey ou le krav maga par exemple. Sur le parking, le tir à l’arc sera notamment à l’honneur. Un mobicube sera également mis en place pour faire découvrir la plongée, en collaboration avec le club de plongée de Dour. Un départ de parcours de marche et de VTT sera également donné pour mettre à l’honneur ces deux disciplines. Enfin, un second site accueillera les sports tels que le football, la pétanque ou encore l’escalade.

Du côté de Dour, le salon des sports aura lieu les 2 et 3 septembre au centre sportif d'Elouges. 10 à 15 clubs de sport de la région seront présents pour faire découvrir leur discipline. Des démonstrations de chaque club seront organisées. Des jeux seront également mis en place sur le parking. L’ensemble des sports et activités s’adresseront aux personnes âgées de 1 à 99 ans. L’objectif de l’échevin Patrick Poli est de porter une attention particulière aux PMR pour qu’elles puissent elles aussi participer au salon des sports à l’avenir.

Les deux communes comptent bien réitérer l’initiative si elle attire les foules. A noter que les gagnants du concours photo dédié au sport à Honnelles seront affichés et mis à l’honneur lors du salon des sports.