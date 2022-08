Manque d'entretien du RAVeL à Colfontaine: "faut-il attendre un accident pour que la majorité réagisse ?"

La lassitude gagne peu à peu Lionel Pistone. À de nombreuses reprises, le conseiller communal de l’opposition à Colfontaine a attiré l’attention de la majorité sur l’état du RAVeL et de ses abords. Jusqu’à présent, sans résultat. Ce lundi, l’un de ses voisins a décidé de prendre les choses en main et d’entretenir lui-même les abords.

"Je suis en télétravail et j'ai entendu des bruits de machine depuis le fond de mon jardin", précise le conseiller communal C.Plus. "Je me suis dit "enfin, après mes nombreux courriels et interpellations au conseil communal, des ouvriers viennent nettoyer le RAVeL". Mais pas du tout : c'était mon voisin qui, équipé de sa débroussailleuse, élaguait un peu les arbres. Je suis installé dans ma maison depuis cinq ans et en cinq ans, personne n'est jamais venu entretenir les talus."

Une situation qui interpelle l'élu local. "Depuis des années, les arbres poussent n'importe comment, sur les talus. Ils n'ont que peu d'ancrage. Conclusion, ils abîment les clôtures des riverains et pourraient blesser quelqu'un s'ils viennent à chuter dans un jardin. Ce n'est pas sécurisant ! J'ai déjà interpellé le collège et le conseil communal et l'administration via le directeur général, le directeur technique ou la responsable de service. Mais rien ne bouge."

©D.R.





Lionel Pistone dénonce de ce fait un manque d'intérêt. "Faut-il attendre un accident ? Il y a un manque criant de volonté politique dans ce genre de dossier. Mon coup de gueule étant public sur les réseaux sociaux, je procéderai à une nouvelle interpellation du conseil communal, en espérant qu'une polémique incitera la majorité à enfin bouger. Dans tous les cas, il est malheureux d'en arriver là !"

En tant que riverain, le Colfontainois est d'autant plus attristé qu'il assiste aux comportements inciviques de quelques-uns. "Ce manque d'entretien donne un sentiment d'abandon des lieux. Certains, persuadés d'être à l'abri des regards, en profitent pour se débarrasser de leurs déchets. Tous les jours, j'en ramasse dans mon jardin." Une situation que plusieurs citoyens ont également dénoncé sur les réseaux sociaux.

"Notre commune a du potentiel. Le RAVeL est par ailleurs un outil formidable ! Mais encore faut-il qu'il soit entretenu", regrette Lionel Pistone. De son côté, le bourgmestre de Colfontaine n'a pas souhaité réagir.

©D.R.