Les garderies bel et bien maintenues dans les implantations scolaires de Honnelles

La rentrée approche à grands pas. A quelques jours du retour des écoliers dans les établissements scolaires, les professeurs et directeurs d’école peaufinent les derniers détails. Du côté des parents aussi on s’organise pour trouver la future école de ses enfants et trouver une activité extrascolaire pour les occuper après les cours. Malgré quelques frayeurs, les Honnellois pourront compter sur le maintien des activités du mercredi après-midi et des garderies dans les écoles de l’entité.

"Contrairement à ce qui a pu se dire sur les réseaux sociaux, les garderies auront bien lieu dans nos implantations scolaires ainsi que les activités du mercredi après-midi et ce, dès le premier jour d'école", indique Matthieu Lemiez, bourgmestre de Honnelles. "Toujours soucieux d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles, nous avons œuvré pour le maintien et l'organisation de ces garderies avec des tarifs inchangés."

Une bonne nouvelle au niveau organisationnel pour les parents présents sur l’entité. Une communication spécifique sur la situation de l’asbl privée Accueil Extrascolaire et de ses travailleurs devrait suivre les prochains jours.