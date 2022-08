Quévy: art, sport et culture au coeur d'un salon

C’est une grande première pour l’entité de Quévy mais cela ne sera probablement pas la dernière. Ce 27 août, à l'initiative de l'administration communale et du CPAS, un salon de l’accueil temps libre sera organisé au sein de la salle omnisports Emile Severijns, situé rue de Sars à Blaregnies. Entre 10 heures et 18 heures, les participants auront l’opportunité de rencontrer les associations sportives, culturelles et artistiques de Quévy.

Elles sont en effet plusieurs à avoir répondu à l’invitation. Citons l’Enfant-Phare, l’Unité Scoute Baden Powell HD013 Quévy-Havay, Na & Compagnie, La maison de jeune le Terrier, le Patro Saint-Brice de Quévy, Cheval Funambule, Collectif Tous-en-Scène, FC Quévy-Genly, Royal Basket Club de Blaregnies, Notre Jardin asbl, Sport et vous, Handi SporttéVous, l’Univers des Luquéliens,…

Pour l’occasion et afin que les petites têtes blondes – et leurs parents – puissent avoir une idée plus précise des activités proposées, des animations sont prévues tout au long de la journée. À 10h30, le Cheval Funambule proposera une démonstration "manipulation et préparation d’un cheval." Une heure plus tard, c’est l’Univers des Luquéliens qui proposera l’atelier « Canis Harmonia ». Les participants pourront rencontrer Rodzina, Tyche et Blanche, trois bergers australiens qui adorent les interactions avec les humains.

Sur le coup de 15 heures, le collectif Tous-en-Scène proposera un florilège de claquettes tandis que vers 16 heures, Na & Compagnie présentera un spectacle de danse. On notera encore qu’à partir de 14 heures, diverses animations gratuites pour les enfants seront proposées : châteaux gonflables, sculpteur de ballons, grimage,…

L’entrée est gratuite.