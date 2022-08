Du Wi-Fi gratuit dans le centre-ville de Saint-Ghislain

La patience est une vertu ! Mais l’attente en valait probablement la peine. Les personnes qui seront de passage dans le centre-ville de Saint-Ghislain pourront désormais profiter d’une connexion gratuite à Internet. Dix points d’accès viennent en effet d’être installés. Le Wi-Fi est disponible dans la rue Grande, sur la Grand’Place, sur la place des Combattants, à proximité de la bibliothèque la Rollandine et à proximité du parking latéral de la piscine (côté venelle de l’Ermitage).

Pour en bénéficier, les utilisateurs devront simplement activer le Wi-Fi sur leur appareil, chercher le réseau nommé Wifi4EU dans la liste des réseaux disponibles et se connecter via la fenêtre internet qui s’ouvrira automatiquement. Pour la ville de Saint-Ghislain, il s’agit d’un pas supplémentaire en matière de digitalisation et de connectivité. Mais il aura fallu attendre la fin de la pénurie des matériaux et des composants nécessaires à la création des infrastructures techniques, provoquée par la crise Covid, pour que cette étape soit franchie.

En effet, c'est en septembre 2019 que la ville avait décroché une enveloppe budgétaire de 15 000 euros dans le cadre du projet européen Wifi4EU, lancé par la commission européenne à travers toute l'Europe. Objectif, promouvoir la connectivité Wi-Fi gratuite dans les lieux publics. "L'obtention de ce subside européen témoigne de la volonté de la ville d'atteindre pleinement l'un des objectifs opérationnels de son programme stratégique transversal, à savoir devenir une entité connectée et ancrée dans la modernité", confirme-t-on du côté de l'administration.

Au total, ce sont 1 780 villes issues de tous les pays membres de l’Union européenne qui ont eu droit à ce subside, dont la Ville de Saint-Ghislain, qui a été l’une des premières à présenter son dossier. Les communes intéressées par le WIFI4EU avaient un peu plus de 24 heures pour transmettre leur dossier. À la fin de la période de candidature, l’initiative avait engendré la participation de plus de 11 000 villes européennes.