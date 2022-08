L’aménagement du parc du Centenaire de Quiévrain se poursuivra à la rentrée

Le parc du Centenaire de Quiévrain va poursuivre sa rénovation. Après avoir accueilli une nouvelle aire de jeux, un terrain de pétanque et un espace de jeux de ballon, ce poumon vert du centre-ville de Quiévrain va être séparé en deux parties. L’une sera une zone d’activités calmes alors que la seconde sera plus "remuante". La séparation sera délimitée par un cheminement en béton, choisi pour permettre un accès PMR. Un canisite et trois arbres remarquables complèteront la rénovation urbaine du site.

Une nouvelle phase de rénovation va donc débuter prochainement. "Les objectifs principaux des aménagements réalisés sont d'allier sécurisation et attractivité du parc", indique la commune de Quiévrain. "Les aménagements qui suivront seront mis en place dans le même but. Nous allons notamment créer un cheminement en béton coloré en ce sens. Ce matériau a été choisi pour des raisons d'entretien et d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Il séparera également les zones d'activités calmes et celles plus remuantes."

Toujours dans le but de sécuriser le site, un muret sera construit pour séparer l’espace publique du parc. Du nouveau mobilier urbain, composé de poubelles, de bancs et de luminaires, sera installé pour créer davantage de convivialité. A l’entrée du parc, un canisite est prévu pour nos amis à quatre pattes. Pour garder les lieux propres, il sera équipé de dolomies.

La biodiversité sera également au cœur des préoccupations de la commune lors des rénovations. Les trois arbres remarquables seront ainsi conservés. Des végétaux à petit développement, tels que des plantes vivaces ou couvre-sol, ainsi qu’une haie séparant le terrain de pétanque des terrains de jeux complèteront la liste des aménagements verts.

"Le coût des travaux est estimé à un peu plus de 120 000 euros dont 60 % du montant est pris en charge par des subsides de la Région wallonne. Les travaux devraient débuter après la rentrée scolaire", conclut la commune de Quiévrain.