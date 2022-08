Un an de marché couvert au cœur de l'église de Genly

Artisans et badauds ont répondu à l’appel ! Il y a un an, le comité de bénévoles Genly en Fête était pourtant loin de s’imaginer pareil succès. Le troisième jeudi du mois, l’église désacralisée de Genly se transforme désormais en marché couvert. De quoi ravir les exposants mais aussi celles et ceux qui viennent remplir leurs paniers de bons produits, souvent locaux. Au bout d’une année d’expérience, de nouveaux projets pourraient voir le jour.

Depuis longtemps désertée, l'église de Genly aurait dû être mise en vente. "On est intervenu auprès de la commune en tant que comité de village afin de voir si une solution pouvait être trouvée afin d'éviter la vente de cette église, qui reste un lieu important pour bon nombre d'habitants", explique Ludivine Wauquier, présidente de Genly en Fête. "Rapidement, l'idée du marché couvert nous a été proposée."

©D.R.





Les autorités communales ont procédé à la sécurisation des lieux, notamment au niveau des châssis, descentes d'eau et vitraux. "Notre principal objectif, c'était d'offrir à tous un lieu de rencontres et de retrouvailles, de permettre à chacun de recréer du lien, y compris entre les générations. Je pense que l'objectif est largement atteint ! Bien sûr, certains viennent y acheter leurs produits. Mais ce n'est plus nécessairement l'unique raison de leur venue."

Le marché regroupe généralement une quinzaine d'exposants. "Certains sont des habitués, d'autres viennent pour la première fois. On accueille plusieurs personnes du village, de la commune ou des communes voisines. On peut par exemple retrouver des confitures, du miel, des yahourts et fromages au lait de brebis,… C'est une belle façon de mettre en valeur des produits du cru et le savoir-faire des habitants."

Bref, à l'issue de cette première année, la satisfaction est totale."Lors de la première édition surtout, on ne s'attendait pas à accueillir autant de monde. Aujourd'hui, on continue à avancer et on réfléchit à d'autres choses, en concertation avec la commune. On aimerait développer l'aspect culturel, pourquoi pas avec des expositions. Les idées sont là, il reste désormais à les concrétiser." Toujours avec comme priorité de n'exclure personne, socialement parlant.