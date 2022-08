Hornu : aucun débordement signalé lors du premier jour de la Kermesse à Bouboule

L’ambiance conviviale et familiale de la Kermesse à Bouboule était de retour ce vendredi à Hornu. Une très bonne affluence a été enregistrée lors de ce premier jour de fête. Côté musique, Mademoiselle Luna en a impressionné plus d’un. Les festivités ne vont évidemment pas s’arrêter en si bon chemin. "The Original Shows", DJ Lilo et MC Shurakano animeront cette journée du samedi avant de faire place à Océana et Julie Zenatti le lendemain.

La Kermesse à Bouboule n'a donc pas dû attendre le week-end pour faire carton plein. "Il y avait plus de monde que prévu ce vendredi", confie Jean-Claude Debiève, bourgmestre de Boussu. "Je ne connais pas les chiffres de vente des commerçants et brocanteurs mais je peux dire qu'énormément de gens ont déambulé toute la soirée dans les rues. La journée s'est terminée en apothéose avec le show de Mademoiselle Luna. Je ne la connaissais pas plus que ça, bien qu'elle soit bien connue dans la région. J'ai finalement été impressionné par son concert. Elle mérite vraiment le succès qu'elle a."

Le côté familial et convivial de la Kermesse a une nouvelle fois fait mouche. Aucun débordement n'a été signalé ce vendredi, attestant de la belle ambiance qui régnait à Hornu. "J'ai fait un rapide topo avec les forces de police qui m'ont dit que tout s'était bien passé. Elle est d'ailleurs assez sereine car elle connait bien l'aspect festif et convivial qui règne lors de la Kermesse", poursuit Jean-Claude Debiève.

Il faut écrire aussi que l'événement ne ferme pas trop tard pour éviter tout éventuel débordement. Un état d'esprit qui plaît aussi bien au commerçants qu'aux visiteurs. "De nombreux exposants nous disent qu'ils préfèrent fermer un peu plus tôt et rentrer sereinement chez-eux que de rester plus longtemps et risquer des soucis. Ce constat est le même pour les visiteurs. Un seul petit bémol m'a été rapporté cette année. La rentrée scolaire suivra en effet directement la Kermesse à Bouboule ce lundi. Je n'y avais pas pensé mais j'essayerai d'y remédier l'année prochaine en demandant une dérogation", conclut Jean-Claude Debiève.

Que les parents et écoliers se rassurent, le brûlage de Bouboule ne prendra pas place trop tard dans la soirée du dimanche. De quoi assister au spectacle avant de se reposer avant la rentrée.