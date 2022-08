La rue du Parc à Cambron-Saint-Vincent en passe d’être rénovée

Lors du conseil communal qui se tiendra ce lundi sera proposé au vote des conseillers lensois le PIC pour les années 2022 à 2024. Au programme de ce Plan d’Investissement Communal, une seule et unique rue, celle du Parc à Cambron-Saint-Vincent, qui sera complètement rénovée pour un budget approximatif approchant le million d’euros. « On va refaire l’égouttage, la voirie en elle-même mais on va aussi mettre en place une piste cyclable grâce à des subsides du PIMACI (Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité) », nous a confié Philippe Pecher, échevin des Travaux à Lens. « Ces travaux étaient nécessaires vu l’état vieillot des égouttages et du revêtement qui n’est plus adapté à notre époque. Un tout petit bout, environ 15 mètres, de la rue des Deux Bonniers sera également concernée par ces travaux qui ne devraient cela dit as être d’actualité avant 2024. »

En effet, la priorité, pour le moment à Lens, c’est la rénovation de l’avenue de Boëssière-Thiennes à Lombise qui fait partie du PIC précédent. « Pour le moment, les travaux ne sont pas prêts de débuter car on a eu des retards avec les impétrants. Les différentes sociétés compétentes, dont la SWDE, nous ont signalé qu’elles seraient prêtes pour le mois d’octobre mais je n’y crois pas trop et je préfère être prudent en disant qu’ils commenceront en début d’année 2023. »

Des travaux qui ont été budgétés à 900,000 euros au départ. « Mais avec la crise économique actuelle et l’augmentation du prix des matériaux, on est passé de 900,000 euros à 1,2 million, ce qui représente une sacrée somme pour une commune comme Lens. Dans cette rue, deux problèmes principaux ont été pointés du doigt par les riverains à savoir la circulation des camions et la vitesse des véhicules qui y circulent. Concernant cette dernière, nous avons placé un dispositif discret de comptage et d’évaluation de la vitesse et, même si certains véhicules étaient en infraction, cela n’était pas excessif mais comme il s’agit d’une rue relativement étroite, l’impression de vitesse y était grande. Des chicanes seront dessinées au sol une fois les travaux de rénovation terminés. »

Pur les camions, des panneaux devraient être installés à chaque extrémité de l’avenue limitant le tonnage. « Mais se pose le problème que la rue commence sur Silly et, de fait, nous ne serons pas compétents pour y placer un tel panneau. Normalement, les négociations sont en cours avec les autorités communales de nos voisins. »