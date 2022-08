L’ambiance était à nouveau conviviale et festive ce samedi.

Ça a dansé et chanté à Hornu lors du deuxième jour de la Kermesse à Bouboule

L’ambiance était à nouveau au rendez-vous à Hornu ce samedi lors de cette deuxième journée de la Kermesse à Bouboule. Dès le début d’après-midi, les familles étaient de sortie pour profiter des attractions foraines présentes sur place. La journée s’est ensuite poursuivie en musique. De nombreux artistes se sont en effet relayés sur scène pour faire danser l’ensemble des visiteurs.

Dès 17h, Diego Gano est monté sur scène pour interpréter les titres des années 50, 60 et 70 de Frank Sinatra. Yanni Iliadis a ensuite proposé un registre bien différent avec ses chansons inspirées de ses idoles Christophe Maé et Pantelis. La chanson française était à l’honneur grâce aux shows déjantés des Glamour Show. Céline Dion, Milène Farmer ou encore Michèle Torr étaient ainsi mises en lumière lors de ce show transformiste. Les plus grands titres d’ABBA ont ensuite été interprétés par le duo Abba voices.

Alors que le public était déjà bien en jambe, l’ambiance passait au cran supérieur lors du passage de Boney M "The Originals". L’ensemble des visiteurs s’est alors mis à danser et à chanter. Le DJ Lilo et Spike Shurakano ont ensuite pris le relai. Malgré un petit problème technique en début de concert, l’ambiance a rapidement repris ses droits grâce aux deux DJs.

"Je ne connaissais pas la Kermesse à Bouboule mais c'est franchement une belle réussite", indique Gabriel. "Tout le monde danse et chante dans une ambiance conviviale. Je ne regrette pas du tout d'être venu."

La Kermesse à Bouboule n’est pas pour autant finie, les concerts reprendront en effet dès 11h30 ce dimanche avant de faire place au feu d’artifice à 23h. Le traditionnel brûlage de Bouboule aura également lieu aujourd’hui.