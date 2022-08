Les commerçants honnellois et leurs clients à l’honneur lors du premier week-end du client

La fidélité des clients honnellois envers leurs commerçants locaux sera récompensée les 30 septembre, 1 et 2 octobre. La commune en collaboration avec son échevinat du commerce va en effet organiser son premier week-end du client lors de ces trois jours. Concrètement, lors de leur achat dans les commerces, un bon de participation sera offert par tranche de 10 euros d’achat. Un tirage au sort aura ensuite lieu pour permettre de récompenser les clients fidèles par des chèques cadeaux allant de 50 à 200 euros.

"La Commune de Honnelles et son Echevinat du commerce, en collaboration avec le bourgmestre et l'ensemble du Collège communal, ont plaisir d'annoncer le lancement pour la première fois d'un week-end très particulier", annonce la commune de Honnelles. "Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022 seront entièrement dédiés au "shopping plaisir" partout à Honnelles. L'occasion pour les commerçants qui participeront de récompenser la fidélité de leurs clients par des petites attentions durant un weekend aussi festif que convivial."

Des bons seront donc à collecter pour tenter de remporter un chèque cadeau. Le premier prix sera un chèque de 200 euros, du 2e au 6e prix, sa valeur sera de 100 euros et du 6e au 20e prix, le bon d’achat aura une valeur de 50 euros. Des urnes seront à disposition pour déposer les bons de candidature.

De nombreux magasins participeront à ce premier week-end du client. Il y aura : Bulle d’Air, Au Panier Gourmand, Le Partiau, SPRL Cinq Fontaine, Bains et Gourmandises, La Passerelle, Des Sabots et des Ailes, Sensass’Honnelles, Roisin Boissons Services, Chalet des Etangs, Elle et Lui, Epicerie des Hauts-Pays, Fritonnelle, Imparfaite, MDA Tobacco, Tui Roisin, Le Rustique, Au Comptoir de Ruince, L&C Vap’Store, Boucherie Zianne, La Colombe Massage, Fée des Merveilles, La Colline sous le vent, L’art de Vivre, Mon truc en plus, Debocube, 9e place, Friturie du Rat d’eau, Ma maison d’autre, Plantes et Pousses, Des idées en vrac, Le café du Rat d’eau, Mayck’coiff, Les vins d’Ira, Au grenier des Honnelles, New life Center, L’abbaye des Rocs, L’oiseau bleu, Produits de la ferme Pype, La Rocquette, Atelier du plat caillou, la Taverne du Château et Ethnoa.