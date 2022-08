Agressé à la machette à Wasme par deux individus inculpés de tentative de meurtre

On en sait un peu plus sur l'agression qui s'est déroulée ce vendredi soir sur la Place Saint-Pierre à Wasmes, dans l'entité de Colfontaine.

Il s'agissait d'une altercation entre trois individus qui a dégénéré dans un magasin situé sur la place. Le motif du différend ne nous a pas été dévoilé. On sait par contre que les trois personnes impliquées se connaissaient car une autre altercation entre eux avait déjà eu lieu au préalable.

©Google Map

La victime, un homme né en 1995, est sans papier. Ses jours ont été en danger mais ne le sont plus à l'heure d'écrire ces lignes. Elle a été touchée au bras par au moins trois coups de machette.

Les deux agresseurs, nés en 96 et 89 et domiciliés respectivement à Colfontaine et Boussu ont été interpellés le soir-même par la police Boraine et ont été inculpés de tentative de meurtre. ils ont actuellement toujours emprisonnés et l'enquête suit son cours.