Dour : Zoé, 13 ans, rentrera à l’école après avoir bénéficié de cours à distance lors de son hospitalisation

La rentrée sera un peu spéciale pour les enfants malades ou hospitalisés qui ne pourront pas reprendre le chemin de l’école ce lundi. Pour qu’ils puissent tout de même avoir accès à leurs cours et garder un contact avec leurs camarades de classe, l’asbl ClassContact propose de mettre en place un service de cours à distance directement depuis l’hôpital ou leur domicile. Zoé, 13 ans et étudiante à l’Athénée Royal de Dour, a pu bénéficier des services de l’association pour vivre une année scolaire plus ou moins normale et retrouver les bancs de l’école en cette nouvelle rentrée des classes.

Apparue soudainement, la maladie de la jeune Zoé a poussé ses parents à devoir agir rapidement. Alors que son établissement scolaire ne proposait pas de réelle solution, la maman de l'étudiante, Vicky D'Avvocato, est tombée un peu par hasard sur l'asbl ClassContact. "Nous n'avions pas connaissance de la maladie de ma fille. Quand nous avons appris qu'elle devait se faire opérer à cœur ouvert, nous n'étions pas préparées à gérer tout l'aspect scolaire", confie Vicky D'avvocato. "Ma fille devait passer son CE1D l'année dernière. Son établissement scolaire proposait donc de venir chercher ses documents pour que je puisse lui donner cours à la maison. Je me suis alors renseignée sur internet pour voir si d'autres solutions existaient et c'est ainsi que je suis tombée sur ClassContact. Bien que je travaille dans le milieu scolaire, je ne connaissais pas du tout cette asbl. Un contact a alors été pris pour pouvoir bénéficier de leurs services."

Ordinateurs, casque, Wi-Fi,… Tout était mis à disposition de la jeune fille et de sa maman pour qu'elle puisse suivre les cours presque normalement. "Nous sommes rentrées en contact avec le centre PMS de l'Athénée Royal de Dour grâce à l'asbl ClassContact. Elle nous a ensuite fourni tout le matériel nécessaire pour centraliser les cours à la maison. Du côté de l'école, ordinateurs et Wi-Fi ont également été fournis pour que l'établissement n'ait à s'occuper de rien", indique Vicky D'avvocato. "Zoé pouvait alors suivre les cours comme si elle était en classe mais en restant à la maison. Cela lui permettait également de garder un contact avec ses camarades. Je dois aussi souligner la gentillesse des professeurs qui ont accepté de donner cours devant une caméra. Grâce à tout cela, ma fille a finalement réussi son année sans le moindre souci."

La donne aurait pu être bien différente pour Zoé et sa maman si elles n'étaient pas tombées sur ClassContact. "Sans ClassContact, tout aurait été totalement différent", poursuit Vicky. "Nous nous serions probablement consacrés davantage sur la santé de Zoé plutôt que de lui donner cours à la maison, quitte à sacrifier une année."

Totalement guérie, Zoé va pouvoir retrouver ses camarades de classe dès le premier septembre. Sa maman a ainsi pu rendre tout le matériel reçu à ClassContact qui pourra venir en aide à d'autres étudiants hospitalisés. "Nous avons bénéficié du matériel de ClassContact de décembre à mai. Ma fille avait ensuite pu passer ses examens en présentiel. Elle retournera à l'école ce premier septembre. Nous avons donc rendu tout le matériel à ClassContact qui nous l'avait laissé pendant les vacances en cas de rechute", conclut Vicky.