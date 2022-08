Boussu: le centre de vaccination covid ouvrira finalement le 12 septembre

Soit trois jours plus tard que la date initialement annoncée.

Si elle a alimenté toutes les conversations et suscité le débat, voire quelques tensions, la crise sanitaire est plutôt derrière nous. Pour autant, le covid n’a pas disparu et des contaminations sont toujours possibles, avec plus ou moins de formes graves. C’est dans cette optique que l’Agence pour une vie de Qualité (AViQ) ouvrira d’ici quelques jours son centre de vaccination à Boussu. Initialement annoncée pour le 9 septembre, l’ouverture aura finalement lieu le 12 septembre.

Le centre ouvrira ses portes au numéro 87 de la rue Neuve. Des parkings seront prévus à proximité afin de permettre à chacun de s'y rendre. "Un directeur opérationnel et un directeur médical veilleront, sur place, à la coordination des opérations en bonne intelligence avec les services communaux", précise-t-on du côté de la commune.

"L'Aviq et une délégation de la commune de Boussu, présidée par le bourgmestre Jean-Claude Debiève en présence de Giovanna Corda (échevine de la santé), des services communaux concernés et de la police de proximité ont, à 15 jours de l'ouverture, checké les détails des paramètres d'accueil, sanitaires et de mobilité pour que tout soit opérationnel le jour J."

Ce centre s'adressera en priorité aux personnes ayant reçu une convocation et à celles et ceux qui voudraient spontanément une troisième ou une quatrième dose recommandée par les experts pour éviter une flambée des contaminations. Des contaminations qui, rappelons-le, sont toujours reparties à la hausse lorsque l’hiver était à nos portes.