Un mois après l'incendie d'une ferme à Masnuy-Saint-Jean, le foin vient à manquer: "Nous avons la corde au cou"

C’était il y a un mois et depuis, rien n’a bougé. Fin juillet, les propriétaires de la ferme et de l’écurie les Bruyères, situées rue Turu à Masnuy-Saint-Jean, assistaient impuissants au ravage des flammes. Si aucune victime humaine ou animale n’avait été à déplorer, plusieurs hangars de fourrage étaient partis en fumée. Aujourd’hui, la situation est particulièrement tendue car les réserves s’amenuisent et le foin vient à manquer.

"Honnêtement, on a un peu la corde au cou", annonce Nathalie Van de Maele, locataire d'une écurie. "Tous les dossiers ont été introduits auprès des assurances mais à ce jour, rien ne bouge. Il n'est pas uniquement question de réparation et de reconstruction… Il est question de pouvoir nourrir des animaux. Malheureusement, cela ne semble pas suffire pour faire bouger les choses plus rapidement."

Dans un premier temps, la solidarité s'était organisée autour des propriétaires. "Les gens étaient dans l'émotion et on remercie tous ceux qui ont apporté leur soutien. Mais cela n'a pas été suffisant. Plusieurs promesses de dons ou de foin ont été formulées sans être honorées. Ces derniers jours, nous devions par exemple aller chercher 60 ballots de foin promis par une personne… Qui a finalement changé d'avis en dernière minute."

Conséquence, il faudra faire sans. "On peut considérer qu'un cheval mange un ballot par mois. Ce sont donc deux mois de nourriture qui viennent de passer à la trappe. La ferme abrite des vaches et des moutons, et l'écurie une trentaine de chevaux. Aux dernières estimations, on peut considérer qu'il nous manque quelque 300 ballots de foin pour faire face aux besoins des animaux, juste d'un point de vue alimentaire."

L'appel à la générosité est dès lors relancé. "Tous les dons sont les bienvenus, chaque euro compte et nous permettra d'avancer et d'envisager plus sereinement l'avenir. De mon côté, je ne suis pas propriétaire, je loue simplement un box. Mais c'est une écurie très familiale et on a tous à cœur de venir en aide aux propriétaires. On espère pouvoir compter sur le soutien de nombreuses personnes."

Un numéro de compte a été spécifiquement ouvert (BE85 0003 4026 6906). Les personnes qui souhaiteraient offrir du foin peuvent quant à elle se rendre directement à la ferme, située rue Turu, ou contacter la ferme afin que le propriétaire puisse venir les chercher. Ce dernier propose également de venir faucher des terrains en vue de récolter de la nourriture.