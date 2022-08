Plus de 100 bières à déguster lors de la 7e édition du festival des bières belges de Quiévrain

Les amateurs de bières se donneront rendez-vous à Quiévrain le week-end des 22 et 23 octobre à l’occasion du retour du festival des bières belges. Pour sa septième édition, l’événement rassemblera pas moins de 20 brasseries et plus d’une centaine de bières. Des animations musicales prendront également place, de quoi accueillir les visiteurs en musique au centre d’animation de Quiévrain.

Devenu incontournable, le festival des bières belges de Quiévrain va donc rempiler pour une 7e édition. "Pour sa 7e édition, le festival des bières belges de Quiévrain va à nouveau mettre les petits plateaux dans les grands en proposant aux visiteurs de devenir zythologue en herbe le temps d'un week-end, avec la présence de brasseries bien connues de tous et également de découvertes qui ne demanderont qu'à être goûtées", indique la commune de Quiévrain.

Un programme riche et varié viendra accompagner l’événement. Le samedi, les visiteurs pourront ainsi applaudir Awissa pour sa dernière tournée à l’occasion des 20 ans du groupe. L’orchestre Zénith sera également au rendez-vous à Quiévrain, pour la première fois. Le lendemain, Johnny Hallyday sera à l’honneur grâce à Attitude qui revisitera ses plus grands titres.

Une petite nouveauté sera au rendez-vous de cette édition. "Le prix d'entrée sera fixé à cinq euros et sera valable pour tout le week-end. Il comprendra, pour la première fois, un verre à dégustation gravé au nom du festival, qui fera office de souvenir. Une dégustation sera également offerte à l'un des stands", conclut la commune de Quiévrain.

Le rendez-vous est donc donné les 22 et 23 octobre prochains au centre d’animation de Quiévrain. Pour tout renseignement, il est possible de joindre le service Culture au 065/450.470 ou par mail à florian.nisolle@quievrain.be.