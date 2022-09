Frameries: de petits policiers aux abords de l'école de la Victoire

C’est une tradition depuis quelques années déjà. En cette période de rentrée scolaire, la zone de police boraine mène des actions de sensibilisation aux abords des écoles afin de pousser les parents à adopter, dès les premiers jours, les bons comportements. Une nécessité pour garantir la sécurité des enfants lorsque ceux-ci sont déposés devant l’établissement ou traversent les voiries.

Ce jeudi matin, c’est donc devant l’école de la Victoire, à Frameries, que l’opération était menée. Pour l’occasion, le ministre de la mobilité et de la sécurité routière Georges Gilkinet (Ecolo) était présent. Cinq petits policiers, épaulés par les agents de la zone de police, ont attiré l’attention des conducteurs : stationnement respectueux, port de la ceinture de sécurité, sensibilisation au respect des limitations de vitesse,… Les élèves ont pris leur rôle très à cœur.

©D.R.

"La problématique ici ne concerne pas la vitesse excessive, comme c'est parfois le cas aux abords d'autres implantations. Il s'agit plutôt d'une difficulté de stationnement car la voirie est étroite et les véhicules nombreux", commente le chef de corps, Jean-Marc Delrot. "Il est primordial que les parents aient conscience de ces difficultés afin de s'arrêter, malgré tout, de la manière la plus sécuritaire possible."

Des peluches avaient été disposées le long des trottoirs. Une manière originale d'attirer l'attention. "C'est quelque chose que nous avions vu du côté de Mouscron et qui semble porter ses fruits, puisqu'aucune voiture ne s'est stationnée sur les trottoirs."Restera, évidemment, à maintenir ces bons comportements dans les prochains jours et les prochaines semaines, même en l'absence de la police…

©E.B.

"Cette école constitue un point noir de la mobilité sur notre territoire", confirme Florence Van Hout (MR), échevine de l'enseignement. "C'est une petite rue mais c'est notre plus grande école. La mobilité est compliquée aux heures d'entrée et de sortie d'école, d'où l'importance de sensibiliser, encore et toujours les parents et impliquer les enfants." Pas moins de 220 enfants sont scolarisés dans l'enseignement primaires, auxquels s'ajoutent une centaine d'autres en maternelles.

Des solutions sont-elles possibles, malgré la configuration des lieux ? Probablement. "Des barrières ont été placées, des totems installés, les passages pour piétons remis en évidence et un éclairage dédié sera bientôt installé. Mais nous pourrions envisager une zone dédiée au dépôt-minute. C'est en venant constater les problèmes directement sur place que des solutions peuvent être envisagées. Nous devons désormais poursuivre la réflexion."

La création d'un parking de délestage ou l'instauration d'une rue scolaire paraissent difficilement envisageables, l'école étant située en plein centre et les habitations étant nombreuses. Toujours est-il qu'il est "de la responsabilité des adultes d'assurer la sécurité des enfants", comme le soulignait le ministre Gilkinet. La prudence est donc de mise à l'approche des écoles, en cette période de rentrée et tout le reste de l'année.