Le Dour Urban Trail rempile pour une troisième édition

Marcheurs et coureurs sont attendus ce vendredi à Dour à l’occasion de la troisième édition du Dour Urban Trail. Tout au long du parcours, les participants auront l’occasion de traverser plusieurs bâtiments et sites communaux. Après deux premières éditions marquées par la crise sanitaire, l’événement va enfin pouvoir prendre place sans restriction ni précaution d’usage. L’an dernier, 300 participants avaient participé à cette course animée et insolite, les organisateurs en espèrent au moins autant cette année.

A un peu plus de 24h du début de l'événement, les derniers préparatifs sont mis en place. "Nous sommes en train de placer les signaleurs et baliser le parcours", indique Emerence Crompot, membre de l'asbl ARC Dour/Borinage/Hauts-Pays qui organise le Dour Urban Trail depuis deux ans. "Nous espérons pouvoir accueillir au moins 300 personnes lors de cette première édition sans covid. La météo aura évidemment un impact sur l'affluence, nous espérons donc qu'elle sera clémente."

Tout au long de la course, des bâtiments et sites communaux ouvriront leurs portes aux participants qui auront l’occasion de découvrir ces lieux uniques d’une autre manière. Le parcours de 6,5 kilomètres prendra son départ de la Grand-Place de Dour. Les coureurs et marcheurs passeront ensuite par le grand parking, le parc et la tour du Belvédère, ils traverseront ensuite l’église avant de se rendre sur le site des Câbleries. Les parcs de la Sainte-Union et de Dour, l’école du Centre, la Grand’Rue, le Centre culturel et l’Hôtel de Ville complèteront l’itinéraire du parcours.

"L'événement permet à la fois de découvrir l'entité de Dour différemment et de faire du sport. Des animations musicales seront également au programme et accueilleront les participants à différents endroits du parcours comme aux câbleries, au Belvédère et sur la Grand-Place", poursuit Emerence Crompot.

Un événement convivial et sportif qui devrait revenir chaque année. Pour cette troisième édition, il est encore possible de s’inscrire. Pour cela, les participants devront se rendre sur le site internet de Chronolap. Les marcheurs devront alors débourser la somme de quatre euros et cinq pour les coureurs. Les départs sont prévus respectivement à 18h30 et 19h. Il sera également possible de s’inscrire sur place.