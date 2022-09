Quaregnon sera en fête ce samedi

C’est devenu le rendez-vous de la fin d’été dans le Borinage. Ce samedi, l’administration communale remet le couvert en proposant une nouvelle édition de Quaregnon en fête. L’événement sera organisé sur la Grand-Place et proposera une série d’activités pour toute la famille. Une grande brocante et une braderie seront également accessible entre 8 heures et 18 heures.

Côté musique, la journée sera animée par Séverine (14h30), Océane (16 heures), Bob (17h15), B. Claude (18h45), Bruno Djarane (20 heures). La soirée se clôturera dans l’ambiance avec le DJ belge Daddy K. Désormais habitué aux événements locaux, ce dernier aura à cœur à conclure l’été sur une note des plus festives.

"Nous espérons que les conditions météorologiques seront de notre côté afin d'attirer beaucoup de monde. Ce serait dommage d'essuyer des averses après un été pareil", lance Véronique Bonjean (PS), échevine en charge des fêtes. "En tout cas, le cœur y est ! Les commerçants et les cafetiers participeront aux festivités. La nouvelle association des commerçants, récemment créée, se joint à nous et semble très dynamique. Nous sommes persuadés qu'elle fera de belles choses."

Des chalets horeca, des foodtrucks ou encore un bar à champagne sont prévus. "Du côté des brocanteurs, nous avons de nombreux inscrits mais là encore, on ne peut qu'espérer que la météo soit clémente", poursuit l'échevine, pour qui cet événement est important. "La date n'est pas choisir au hasard. En son temps, il y avait une grande ducasse organisée début septembre sur la place de Quaregnon. Ella a disparue il y a déjà de nombreuses années. Lorsque je suis devenue échevine, j'ai eu l'envie de relancer quelque chose à cette date."

Une façon de dynamiser la commune et son centre-ville, en plus de soutenir les cafetiers et commerçants qui subissent toujours les effets de la crise.