Un projet de construction d’une unité de biométhanisation sur les rails à Dour

Elle permettra de transformer les déchets bios, verts et agricoles en gaz.

Les déchets des Dourois pourront bientôt contribuer à la production de gaz dans la commune. Depuis plusieurs mois, le bourgmestre de l’entité, Carlo Di Antonio, et son premier échevin, Pierre Carton, négocient en effet avec des opérateurs publics et privés pour construire une unité de biométhanisation dans le zoning de Dour. Objectif d’une telle installation ? Produire du gaz à partir des déchets bios et des résidus verts provenant des agriculteurs de la région. Le conseil communal de ce jeudi a d’ailleurs validé la convention passée avec l’intercommunale CENEO.

"Nous travaillons avec l'intercommunale CENEO dont je suis l'administrateur", indique Pierre Carton, premier échevin à Dour. "L'intercommunale intervient financièrement dans les projets d'énergie renouvelable. C'est en ce sens qu'avec le bourgmestre, Carlo Di Antonio, nous avons soumis notre projet d'unité de biométhanisation. Il a d'ailleurs été immédiatement accepté par mes collaborateurs. Des installations similaires seront également installées dans l'arrondissement de Charleroi et dans celui de Tournai. Pour la région, c'est donc à Dour que la station de biométhanisation sera implantée."

Outre le fait qu'une installation de la sorte permet de transformer les déchets bios et les résidus verts en gaz, elle aura également d'autres avantages. "Les unités de biométhanisation d'il y a 4-5 ans transformaient essentiellement les déchets agricoles. A Dour, nous voulions également inclure les déchets bios en plus des déchets verts et agricoles", poursuit Pierre Carton. "L'impact de cette unité se ressentira dans le portefeuille des Dourois. Nous devons en effet parcourir 100 kilomètres pour recycler les déchets bios collectés pour le moment. Lors de la perception de la taxe poubelle, nous sommes obligés d'appliquer le coût vérité aux citoyens. Ce coût vérité tendra à diminuer avec cette diminution des temps de trajets ce qui se répercutera donc sur le montant de la taxe."

©D.R.

De nombreuses démarches doivent encore être entreprises par Carlo Di Antonio et Pierre Carton. Ils vont en effet devoir réaliser l’étude de faisabilité qui sera totalement financé par l’intercommunale CENEO à hauteur de 15 000 euros. Ils devront ensuite faire des demandes de permis. Une phase de mise au point sera également nécessaire. Les travaux pourraient donc commencer d’ici 1,5 ans pour voir l’unité de biométhanisation opérationnelle dans 2-3 ans.

"C'est une étape supplémentaire permettant de mieux prendre en charge les déchets et de réduire le coût de ce traitement. Le gaz ainsi produit pourra alimenter des véhicules au gaz ainsi que le réseau de distribution d'Ores. Ce projet permettra de diversifier les revenus de l'agriculture dans notre région et de produire localement une énergie moins chère. Prochainement les agriculteurs situés à 15 kilomètres à la ronde seront invités à participer au projet", conclut Carlo Di Antonio.

A noter que les pertes agricoles en raison des conditions météorologiques, comme la sécheresse, pourront également être mis dans un circuit de production grâce à cette unité de biométhanisation. Une manière donc de réduire ces pertes. Le montant total du projet sera déterminé lors de l’étude de faisabilité. Des subsides européens interviendront pour limiter la charge communale.