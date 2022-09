Les chèques culture, sport et soutien scolaire à nouveau mis en place à Dour

Une rentrée scolaire sans restriction covid a (enfin) pu avoir lieu cette année. Bien que les écoliers aient pu rentrer normalement à l’école, un autre problème survient pour les parents : la crise économique. Pour leur venir en aide, la commune de Dour a décidé de relancer ses chèques sport et culture et de lancer ses nouveaux chèques "soutien scolaire".

Bien que les chèques culture et sport soient désormais bien connus de tous, ce n’est pas encore le cas des chèques "soutien scolaire". La crise sanitaire a énormément impacté les écoles et l’apprentissage des élèves. La commune de Dour a donc décidé d’agir afin de leur permettre de se remettre à niveau en dehors des heures de cours habituelles. Des chèques "soutien scolaire" viennent en effet d’être mis en place afin d’intervenir financièrement lors de la prise en charge des élèves auprès d’une asbl de Dour active dans le soutien scolaire.

Le principe de ce dernier sera le même que ces prédécesseurs. La commune prendra donc en charge une partie du montant d’inscription, par enfant dourois, qui s’inscrira auprès d’une asbl active à Dour dans le secteur du soutien scolaire ou à des modules de remédiation.

Pour pouvoir bénéficier de ces chèques, un dossier devra être rentré auprès du service Communication. Il devra comporter une composition de ménage, une copie des revenus du ménage, attestant que ceux-ci ne dépassent pas le plafond pris en référence par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’octroi des bourses d’étude du secondaire, ainsi qu’une attestation de l’organisme de soutien scolaire.

Vincent Loiseau, échevin de l'Enseignement, et Martine Coquelet, Présidente du CPAS de Dour sont à la base de l'initiative. "Pour les plus fragiles, le temps scolaire, aussi qualitatif qu'il soit, n'est pas toujours suffisant pour s'approprier certaines matières et compétences ou remédier à certaines lacunes", indiquait Vincent Loiseau lors du lancement de l'idée. "Dans ce contexte, Martine Coquelet et moi-même avons proposé aux membres du collège communal de mettre en place cette opération de soutien scolaire. Idée qu'ils ont immédiatement acceptée."