Des faits de vols et délinquance dans les cimetières de Quévy

Certains individus sont indéniablement dénués de toute forme de respect. C’est ce qu’ont encore pu constater les autorités communales de Quévy et plusieurs visiteurs des cimetières de l’entité. À Genly plus spécifiquement, des faits de vols et de dégradations de tombe ont été constatés. Les services communaux ont été mobilisés afin de permettre la remise en état rapide des lieux. Une plainte a également été déposée contre X.

"Ce n'est malheureusement pas la première fois que cela arrive, que des choses disparaissent", soupire Florence Lecompte (PS), bourgmestre. "Ce sont souvent des choses en bronze. Cette fois-ci, il s'agit a priori plus de dégradations purement gratuites, ce qui est peut-être pire encore. Casser pour casser, c'est inadmissible, c'est un manque total de respect pour nos morts, pour les familles. Que ces vandales se souviennent qu'ils ont eux aussi des défunts dans leur entourage !"

La bourgmestre se dit d'autant plus touchée qu'elle a elle-même vécu cela sur la tombe de ses proches. "Malheureusement, nous n'avons pas de solution miracle à proposer. À ce jour, il ne nous est pas possible d'installer une caméra de sécurité dans chaque cimetière. Nous allons en revanche faire tourner notre caméra mobile, et dès l'année prochaine, des panneaux "vous êtes filmés" seront installés dans nos 11 cimetières."

Quant à la plainte contre X, elle était nécessaire mais la bourgmestre n'en attend en réalité pas grand-chose. "Nous savons que les probabilités d'aboutir sont très minces", admet-elle. "Plusieurs riverains estiment qu'il serait judicieux de fermer le cimetière durant la nuit. Nous l'avons déjà envisagé, notamment à Goegnies-Chaussée, mais peu de bénévoles se proposent d'ouvrir tôt au matin et de fermer tard le soir. Ce n'est pas possible non plus pour nos ouvriers communaux."

Et de poursuivre : "Les cimetières doivent rester accessibles aux familles, aussi largement que possible, afin que chacun puisse se recueillir lorsqu'il en éprouve le besoin. Nous ne pensons pas ailleurs pas qu'une grille horaire résoudrait tout. Certains vols ont lieu en journée. Les caméras nous paraissent donc être le choix le plus judicieux."