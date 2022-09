Trois ateliers seront organisés pour confectionner, goûter et présenter ces nouveaux thés.

La confection des thés de Montignies-sur-Roc et Autreppe va prochainement commencer

Après Angre, Erquennes, Marchipont et Athis, c’est au tour de Montignies-sur-Roc et Autreppe d’avoir droit à leur thé aux saveurs du village. Comme chaque année, les habitants de la commune auront leur mot à dire lors de la confection de ces derniers. Trois rencontres sont d’ailleurs prévues pour choisir les ingrédients, goûter les thés et les présenter.

Trois dates clés sont donc à retenir pour participer à la confection de ces deux nouveaux thés. "Le vendredi 9 septembre, une première rencontre sera organisée et consistera à choisir les ingrédients des deux thés pour l'année 2022", indique la commune de Honnelles. "Le vendredi 7 octobre, une phase test sera mise en place pour déguster ces nouveaux thés. Enfin, le dernier atelier permettra la présentation des produits finis le 18 novembre."

Ces trois rencontrent seront organisées à 17h30 dans la salle communale, située à la rue Grande à Autreppe. Comme à leur habitude, les thés ne seront pas confectionnés au hasard. Celui de Marchipont était, par exemple, orné de coquilles Saint-Jacques en référence au village étape que constitue Marchipont sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Le thé d’Athis a quant à lui des saveurs de popcorn en référence aux céréales jadis traités dans les moulins du village.

Au total, les 10 villages honnellois auront droit à leur thé grâce aux Thélices de Sophie. Les Honnellois souhaitant participer à la conception de ceux de Montignies-sur-Roc et Autreppe peuvent contacter Annabelle Fiévet du service des affaires sociales au 065/75.92.22 ou par mail à l'adresse : annabelle.fievet@honnelles.be. En cas de forte sollicitation, un tirage au sort sera réalisé afin de déterminer les participants aux différents ateliers.