À 12 ans, Aaron Coupé décroche le prix du mérite sportif de Frameries

C’est une belle reconnaissance pour cette graine de champion ! À seulement 12 ans, Aaron Coupé a déjà un palmarès dont il peut être fier. Ce lundi soir, ses efforts ont été salués et récompensés puisque la commune de Frameries lui a décerné le prix du mérite sportif. Une belle façon de mettre en avant le jeune garçon, véritable passionné de cyclisme et de compétition.

©D.R.

Vainqueur cette année de 17 compétitions (toujours en solitaire), triple champion de Wallonie (route, contre la montre et piste), troisième au championnat de Belgique,… C'est un véritable sans faute. "Il n'a que 12 ans, décrocher le prix du mérite sportif est une très belle reconnaissance", souligne Geoffrey Coupé, son papa.

"J'espérais pouvoir un jour l'obtenir mais je ne m'y attendais pas forcément. J'étais très heureux, ce lundi soir", complète le principal intéressé. Si la récompense est bien accueillie, elle ne suffira pas à calmer les ambitions du jeune coureur. La saison ne se terminera en effet qu'au début du mois d'octobre, à Baudour, avec un objectif bien précis : s'imposer comme le record man des victoires en Belgique sur l'année 2022.

"J'ai toujours eu l'esprit de compétition", avoue Aaron Coupé, qui s'entraine à raison de trois heures par semaine. "J'ai l'envie d'être le meilleur." Épaulé par son papa, qui fondait il y a deux ans l'école de cyclisme Mons-Borinage Hauts-Pays, ce dernier entend poursuivre sur sa lancée. "Je suis un ancien coureur professionnel. Par la force des choses, Aaron baigne dans ce milieu depuis son plus jeune âge", explique Geoffrey Coupé. "Il venait les week-ends avec moi, il était un peu la mascotte des coureurs."

Pour autant, son papa ne l'a jamais poussé dans cette voie. "Je suis dans mon élément et j'en suis évidemment ravi, mais je lui demande régulièrement si c'est ce qu'il veut, s'il est heureux dans cette discipline. Je veux avant tout qu'il se sente bien et qu'il pratique son sport pour lui-même uniquement. Il se fixe lui-même ses objectifs, sans pression de mon côté. De même, c'est lui qui a voulu se tourner vers la compétition" La relève semble plus que jamais assurée, Aaron Coupé n'étant visiblement pas prêt à descendre de selle.

Une école au joli succès

Encore toute jeune, l'école de cyclisme Mons-Borinage Hauts-Pays s'est rapidement imposée dans le paysage local. Preuve en est que la demande existait dans une région où la petite reine a le vent en poupe ! "Il est vrai que dans la région, il n'existait plus vraiment d'école dédiée à la compétition. Avec un ami, Sébastien Fontaine, on a décidé de se lancer", explique Geoffrey Coupé. Dès la première saison, les jeunes, âgés entre six et 18 ans, affluent. "On pensait n'accueillir que trois ou quatre membres pour commencer. Mais nous avons rapidement été une quarantaine. On s'occupe de ces jeunes du mieux que l'on peut, avec une priorité majeure: leur offrir un encadrement professionnel et sécurisé."

Car les entrainements se pratiquent naturellement sur route. "Ce n'est pas du tout comme au basket ou au football, où les parents peuvent déposer leurs enfants en sachant qu'ils sont dans une infrastructure adaptée. Nos jeunes sont sur les routes, souvent en soirée puisque les entrainements ont lieu après l'école, et doivent composer avec la circulation, l'obscurité, des comportements parfois dangereux et inadaptés de conducteurs agacés et impatients. Nous mettons tout en œuvrepour qu'ils restent en sécurité. Nous disposons d'une voiture à l'avant et à l'arrière du peloton."