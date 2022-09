Une tournée des brasseries à vélo organisée par le VC La Chapelle d’Elouges lors de la semaine de la mobilité

Les voitures vont devoir rester au garage du 16 au 22 septembre à l’occasion de la semaine de la mobilité. Pour marquer le coup, de nombreuses villes et communes organisent des activités pour mettre en valeur la mobilité douce. Le Vélo Club La Chapelle d’Elouges a également voulu mettre sa pierre à l'édifice en organisant des parcours de marche, de randonnées vélo familiales et cyclos. Le départ sera donné le 18 septembre prochain sur la place de Blaugies. L’objectif du club étant de réunir un maximum d’enfants et de parents tout en mettant leur discipline à l’honneur.

Trois parcours cyclos de 40, 70 et 90 kilomètres seront au programme pour les plus sportifs. Les circuits n'ont pas été dessinés au hasard puisqu'ils permettront de faire un tour des brasseries de la région. "Nous avons déjà organisé plusieurs randonnées cette année", indique Luciano Pacchioli, président du Vélo Club La Chapelle. "Pour celle-ci, il est prévu que les parcours cyclos passent par trois brasseries de la région. Les cyclistes pourront donc découvrir l'abbaye des Rocs à Montignies-sur-Roc, l'abbaye de Bonne Espérance où il sera possible de déguster La Binchoise et à l'abbaye le Baron, en France, où il sera possible de goûter La Jonquille. A l'avenir, nous essaierons d'organiser des visites des brasseries en collaboration avec leur gérant."

Pour les amateurs, restauration et bars seront également au rendez-vous sur la place de Blaugies. Trois parcours de marche de 5, 10 et 15 kilomètres seront organisés. Une randonnée familiale à vélo de 15 à 20 kilomètres sera également au programme. Les enfants présents pour l’occasion se verront recevoir un cadeau en fin de parcours. Des membres du club de La Chapelle à Elouges se chargeront d’encadrer tout ce petit monde.

Les départs des marches sont prévus à 9 et 10h. Pour la randonnée familiale, le rendez-vous est donné à 10h pour un départ à 10h30. L’entrée sera totalement gratuite pour ces deux activités. De la restauration et des dégustations attendront les participants à leur retour sur la place de Blaugies. Pour plus d’informations, il est possible de joindre Luciano Pacchioli au 0472/46.40.42.