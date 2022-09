Journées du Patrimoine 2022, voici le programme à Mons-Borinage

Les communes de Mons-Borinage sont, au total, six à participer aux Journées du Patrimoine qui se tiendront ces 10 et 11 septembre.

Chaque année, le thème des Journées du Patrimoine change. En 2022, c'est celui de l'innovation qui a été choisi mais avec une nouveauté. Même le respect du thème reste un plus, l'adéquation de l'activité avec celui-ci n'est plus obligatoire. Ainsi, les communes qui ne peuvent pas s'y tenir peuvent simplement ouvrir au public leur patrimoine notable.

Trois catégories recouvrent cela dit le thème de cette année: 'L'innovation à travers le temps", "l'innovation au service au service de la connaissance" et "l'innovation au service de la découverte du patrimoine et sa mise en valeur".

C'est bien entendu à Mons que les activités seront les plus nombreuses et les plus variées ce week-end. Citons notamment la visite du site de la Malogne, une visite de la Chapelle Saint-Quentin, l'ouverture des portes du temple maçonnique ou encore de nombreux circuits intra-muros sur les thèmes précités.

A Boussu, le site du Grand-Hornu sera ouvert au public de même que le château de Boussu qui sera particulièrement en fête avec un tas d'animations tout au long du week-end.

Dans les Honnelles, une promenade d'amours autour de l'espace muséal Emile Verhaeren est organisée.

A Jurbise, c'est le domaine du Château Blanc qui ouvrira ses portes, un lieu qui invite, littéralement, aux rêves.

A Lens, un circuit pour découvrir les trésors cachés de la commune sera accessible durant le week-end.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet des Journées du Patrimoine.