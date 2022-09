La bibliothèque de Quiévrain poursuit sa démarche "zéro déchet"

La situation écologique actuelle pousse de nombreux citoyens à modifier leurs habitudes de consommation. La bibliothèque de Quiévrain a elle aussi décidé d’agir. Alors qu’elle mène régulièrement des campagnes de sensibilisation et de gestion écologique en essayant d’utiliser le moins de plastique possible, elle a décidé dernièrement d’aller encore plus loin dans sa démarche.

"Depuis plusieurs années, la bibliothèque s'insère dans une politique de gestion et de sensibilisation écologique en effectuant un tri des déchets à la source et en informant nos lecteurs des bons gestes, en leur proposant un fonds "écologie citoyenne", en investissant dans le réutilisable et en proposant des réunions zéro déchet", indique Frédéric Depont, échevin en charge des bibliothèques à Quiévrain. "Cependant, dans une bibliothèque nous n'avons pas d'autre choix que de protéger nos livres d'un film plastique transparent pour en assurer une durabilité satisfaisante et cela représente un coût économique et écologique que nous souhaitions voir disparaître."

Depuis quelques mois, les ouvrages de la bibliothèque ne sont donc plus recouverts intégralement par ce film plastique. La commune ne compte pas en rester là et prévoit déjà d’autres initiatives pour les semaines et mois à venir.

"Nous avons déjà organisé plusieurs conférences et actions pour limiter au maximum l'usage du plastique et diminuer notre consommation de déchets. Des sacs en tissu sont en ce sens distribués à nos lecteurs pour qu'ils ne viennent plus chercher de livres avec un sac plastique", poursuit Frédéric Depont. "D'autres actions verront encore le jour.Dans le cadre de la semaine européenne du zéro déchet, nous diffuserons un film de sensibilisation à cette thématique, à laquelle nous sommes fortement attachés à la commune mais également à la bibliothèque."