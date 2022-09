TC Mons : De un à huit ans de prison requis pour trafic de cannabis entre l'Espagne et la Belgique

Le ministère public a requis, mardi, devant le tribunal correctionnel du Hainaut des peines de prison allant de un à huit ans contre trente-neuf personnes, soupçonnées d'avoir participé à une organisation criminelle active dans le trafic de cannabis entre l'Espagne et la Belgique. Le chef de bande présumé et son adjoint encourent des peines respectives de huit et six ans de prison ferme. Des peines d'un à cinq ans ont été requises contre les autres prévenus.

Bien qu'aucune saisie de drogues n'ait été réalisée lors des perquisitions, qu'aucun prévenu n'ait été pris en flagrant délit de vente de stupéfiants et qu'une centaine de kilos de drogues seulement ait été retrouvée lors des deux ans d'enquête, le ministère public estime que ce sont plusieurs tonnes de cannabis qui ont été transportées dans le cadre de huit go-fast.

Après la fermeture des frontières, en raison de la pandémie de coronavirus, les trafiquants auraient changé de mode de transport, utilisant des camions espagnols qui déposaient la drogue dans un entrepôt de Saint-Ghislain.

Le procès s'étendra trois jours. Les avocats de la défense plaideront mercredi et jeudi dans l'ancienne salle de la cour d'assises du palais de justice de Mons.