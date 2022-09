Hensies : la RN552 fermée pendant plusieurs jours entre le carrefour du Sardon et le rond-point des Canadiens

Les habitants d’Hensies et des communes avoisinantes vont devoir prendre leur mal en patience du 15 au 18 septembre et pour cause, la RN552 sera complètement fermée à la circulation entre le carrefour du Sardon et le rond-point des Canadiens. Le Service Public de Wallonie (SPW) procèdera en effet à la pose d’un nouveau revêtement hydrocarboné durant ces quatre jours.

Les travaux sur la route de Wallonie se poursuivent donc au niveau de la commune d’Hensies. Après une première phase totalement terminée et une seconde qui se termine, la suite du chantier va donc pouvoir prendre place. Concrètement, le programme des travaux prévoit la fermeture complète de la route nationale entre le rond-point des Canadiens et le carrefour du Sardon à partir du jeudi 15 septembre à 6h jusqu’au dimanche 18 septembre à 20h. Le rond-point sera également inaccessible du vendredi 16 septembre à 18h jusqu’à la fin du chantier.

Des déviations seront organisées par Thulin pour les habitants de Dour et par Montroeul pour les habitants de Quiévrain. Il est également possible de rejoindre Mons, en provenance de Dour, en passant par Boussu et Saint-Ghislain. Pour se rendre du côté de la Wallonie picarde, les automobilistes pourront également passer par Quiévrain, Hensies et Harchies.

Plus de 4 000 tonnes de tarmac seront rabotés tout au long de ce chantier colossal mené par le SPW. "Je suis navré pour les désagréments que ces travaux risquent de générer pour les riverains et les usagers de la route", indique Eric Thiébaut, bourgmestre de Hensies. "J'invite tout de même les automobilistes à rester prudent tout au long du chantier." Le bon respect des signalisations et des déviations mises en place permettra aux ouvriers de réaliser ces travaux au mieux et dans les plus brefs délais.