Avec l’arrivée dernièrement du magasin Zeb, plus aucune cellule vide ne se trouve sur le site.

L'Espace C de Dour fait le plein de magasins

C’est une réhabilitation rondement menée que les Dourois ont pu voir évoluer au fil des mois. Le site des anciennes câbleries est en effet devenu un véritable centre commercial à ciel ouvert au fur et à mesure de sa réhabilitation. Plus aucune cellule vide n’est d’ailleurs à déplorer sur le site de l'Espace C depuis l’arrivée du magasin Zeb dernièrement. Il ouvrira ses portes une fois l’aménagement du bâtiment terminé.

La nouvelle vie du site des anciennes câbleries ne se limitera cependant pas à de nombreuses surfaces commerciales. De nombreux logements ont en effet également vu le jour pour constituer une véritable ville dans la ville à Dour. Les bâtiments situés du côté de la rue Fleurichamps seront également rénovés pour redonner de la superbe au site.

"Les 13 surfaces commerciales sont désormais toutes occupées", indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour. "Au niveau des bâtiments de logement, situés du côté de la rue d'Elouges, les commercialisations battent leur plein. Les premiers occupants devraient pouvoir y prendre leurs quartiers d'ici le mois de décembre ou janvier au plus tard. La construction des lofts au-dessus des surfaces commerciales se termine également. La commercialisation a d'ailleurs déjà commencé. Il n'y aura ensuite plus qu'à rénover les bâtiments de la rue Fleurichamps pour y accueillir une quarantaine de logements. Au total, une centaine de logements seront donc disponibles sur le site."

Un travail de longue haleine a dû être mené par le bourgmestre et ses équipes pour aboutir à un tel résultat. De quoi réjouir le maïeur. "Je me vois encore aller sur le site il y a une dizaine d'années. Il n'était alors constitué que de milliers de tonnes de déchets plastiques que nous avons évacuées pour aboutir au résultat de maintenant. Je me réjouis évidemment que cet espace soit désormais totalement complet", conclut Carlo Di Antonio.