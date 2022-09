Les journées portes ouvertes des casernes de pompiers de la zone Hainaut-Centre portent leurs fruits

Les journées portes ouvertes battent leur plein dans les différentes casernes de pompiers de la zone Hainaut-Centre. Après celles de Braine-le-Comte et Soignies, ce sera au tour des pompiers de Saint-Ghislain ce week-end et de Dour les 24 et 25 septembre d’en dire plus sur leur métier aux plus jeunes. Au-delà de l’aspect découverte, une campagne de recrutement est menée tout au long de ces week-ends de portes ouvertes. L’initiative semble porter ses fruits puisqu’une soixantaine de jeunes se sont inscrits à Braine-le-Comte et Soignies.

"Nous voulions relancer les journées portes ouvertes pour attirer de nouveaux candidats pour le poste de pompiers volontaires", indique Eric Thiébaut, député-bourgmestre d'Hensies. "Nous avons proposé aux bourgmestres des communes accueillant les casernes de la zone Hainaut-Centre d'inviter les jeunes à participer à ces journées portes ouvertes pour peut-être susciter des vocations. Certains se sont prêtés au jeu. Cela a abouti à un premier gros succès le week-end dernier à Braine-le-Comte et Soignies où une bonne soixantaine de jeunes se sont inscrits."

Un succès qui a de quoi réjouir le député-bourgmestre qui milite depuis de nombreuses années pour mettre en place des initiatives permettant de recruter de nouveaux pompiers volontaires et pallier par la même occasion à la pénurie. Avant les vacances d’été, il avait d’ailleurs exposé ses résolutions en Commission, finalement votées à l’unanimité. Le résultat se fait donc déjà ressentir avec ces premières inscriptions.

Les campagnes d’information par le biais de portes ouvertes ne sont pas encore terminées. Elles auront lieu ce week-end à Saint-Ghislain avant de prendre place à Dour les 24 et 25 septembre. Le bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio, n’a d’ailleurs pas manqué de faire la pub de l’événement auprès des jeunes de sa commune.

Outre les inscriptions, un programme bien rempli attend les Dourois. La journée du samedi commencera dès 10 h. Un apéro musical aura ensuite lieu avant de faire place au stand d’information et de recrutement de 14 à 16 h. Soupé, soirée année 80 et spectacle pyrotechnique complèteront le programme de la journée. Le lendemain, l’ouverture des portes se tiendra à 8 h. S’en suivra les inscriptions de la balade à moto à 8h30 pour un départ prévu à 10 h. Un apéro musical attendra les participants à leur retour avant de faire place à la séance d’information et de recrutement ainsi qu’à des concerts et démonstrations de feu domestique. Deux gagnants d’un vol en montgolfière seront tirés au sort à 17h et s’envoleront, sous réserve de la météo, une demi-heure plus tard.

Bref, un week-end bien rempli attend les habitants de Dour et des environs qui pourront également prendre part aux multiples activités, démonstrations et stands d’information.