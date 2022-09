La sécurité aux abords des écoles avant tout à Lens

C'est tout d'abord au travers de la classe de 4e primaire de l'enseignement communal lensois que le thème sera abordé. La classe a en effet répondu à l'appel à projet du SPW et a été sélectionnée pour passer son "brevet piéton". "Les déplacements à pied constituent le mode de déplacement le plus fondamental, accessible à la majorité, sans besoin d’un moyen de transport", a commenté l'école sur les réseaux sociaux. "Les compétences psychomotrices des plus jeunes sont en plein développement. Or vers l’âge de 10 ans, les enfants commencent à faire leurs premiers trajets seuls ou avec quelques amis. Il y a donc un réel intérêt à leur apprendre à se déplacer en rue de la manière la plus sécurisée possible."

Une action saluée notamment par Etienne Lenfant, échevin de l'Enseignement, qui, avec le Collège, va mettre en place plusieurs dispositifs visant à sécuriser encore plus les trois implantations lensoises. "Nous allons placer un nouveau marquage au sol à proximité de deux des trois implantations lensoises à savoir celles de Cambron et de la Place de la Trinité. La dernière, située à Lens le long d'une route régionale, devra attendre encore un peu pour bénéficier d'aménagements similaires.""

En outre, depuis quelques années, cette même implantation de Lens bénéficie de