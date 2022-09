Une peluche écrasée aux abords d'une école à Quaregnon: "ça aurait pu être un enfant"

Il était 8h30, jeudi dernier, lorsque le drame a eu lieu. Alors qu’il se trouvait à proximité immédiate d’un établissement scolaire de l’entité de Quaregnon, l’âne Trotro a été victime d’un accident. C’est le message que la zone de police boraine a souhaité diffuser ce lundi, alors que plusieurs actions de sensibilisation sont actuellement menées aux abords des écoles.

"Un conducteur probablement inattentif a écrasé l'âne Trotro. Cela peut prêter à rire mais en y réfléchissant, pas tant que cela… Cela aurait aussi pu être un enfant !", alerte la zone. "Dans le cadre de notre campagne de prévention, nous avions déposé des peluches sur les trottoirs et sur les emplacements sur lesquels il est interdit de stationner. Des peluches, symboles de l'enfance et de l'insouciance,… L'une d'elles a connu une tragique destinée."

S’il s’agit cette fois d’un accident sans gravité, il prouve que la vigilance des conducteurs doit être renforcée. Du côté de la zone, on estime que ces faits illustrent l’utilité des campagnes de prévention, l’importance du respect du code de la route et la nécessité, pour les adultes, d’être attentifs, et plus encore à proximité d’école.