Accueil Régions Mons Borinage Frameries accueillera des jeunes en service-citoyen Pendant six mois, ils s'engageront dans un projet solidaire. E. Brl. ©D.R.

Ils ont entre 18 et 25 ans, ont l’envie de réfléchir à leur avenir et de se rendre utile aux autres. Ils, ce sont des jeunes prêts à intégrer le service citoyen, un programme leur permettant de s’engager durant six mois dans un projet solidaire...