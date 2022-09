Borinage: les arnaques se multiplient

La vigilance est plus que jamais de mise. Ces dernières semaines, plusieurs personnes ont été victimes d’anarques en tout genre. Appels téléphoniques suspects en série, arnaques au bois de chauffage ou plus récemment faux démousseurs,… Certains individus sont sans scrupule et profitent de la naïveté de quelques-uns. Du côté des zones de police et du parquet de Mons, on incite donc les citoyens à se montrer particulièrement prudents pour éviter les mauvaises surprises.

Ce mardi aux alentours de 10 heures, de faux démousseurs se sont présentés au domicile de deux personnes âgées, respectivement nées en 1937 et 1938, situé à Hornu. Ceux-ci leur avaient promis le démoussage de la toiture pour un montant de 7500 euros. Une somme payée alors que la prestation n’a jamais eu lieu. La zone de police boraine a ouvert une enquête. Les arnaqueurs sont activement recherchés.

Avec une crise énergétique qui vient encore un peu plus plomber les finances des ménages, certains citoyens sont tentés de se laisser séduire par l’une ou l’autre offre alléchante. On rappellera donc que lorsque cela semble trop beau pour être vrai, mieux vaut rester sur ses gardes et sceptiques.