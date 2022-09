Le bien-être animal à l’honneur à Dour pendant une semaine entière

Les animaux seront à l’honneur lors du mois d’octobre à l’occasion de la semaine du bien-être animal. Elle débutera ces premier et deux octobre par un week-end dédié aux chats. Le week-end suivant sera quant à lui consacré aux chiens. Entre temps, une action de sauvetage des poules, des campagnes de stérilisation de chats domestiques et des conférences seront menées. L’initiative est née de l’échevin de Dour, Sammy Van Hoorde.

"Je viens de clôturer le programme des sept jours pour le bien-être animal", indique Sammy Van Hoorde. "Sept événements seront organisés et répartis sur une semaine et deux week-ends. Le jour 1 et 2 seront consacrés aux chats. Conférences, campagnes de stérilisation, etc seront également au programme de la semaine. Pour ces deux premiers jours, le champion du monde des Maine Coon sera notamment de la partie."

Au programme du premier week-end du bien-être animal, une exposition féline et un concours seront organisés. Ils auront lieu au centre sportif d’Elouges de 10 à 18h. Plus de 300 races de chats seront présentes pour l’occasion. Elles seront jugées par des juges internationaux de 10 à 14h. Des photographes animaliers seront également présents tout au long du week-end.

Du 3 octobre jusqu’à la fin du mois, ce sera au tour d’une campagne de stérilisation de prendre place sur l’entité. Les cinq vétérinaires de Dour interviendront pour l’occasion. Le 4 octobre, une conférence sur l’état des lieux et les perspectives en matière de bien-être animal en Wallonie sera organisée. Elle prendra place à la salle des initiatives du centre culturel de 18 à 20h. De nombreux intervenants prendront la parole tout au long de cette dernière. Le lendemain, il sera possible de sauver des poules de 16 à 20h en les rachetant et sauvant ainsi de l’abattoir.

Le dernier week-end sera finalement consacré aux chiens avec une exposition et un concours le samedi et un test de comportement social des chiens le dimanche. De nombreuses conférences seront également organisées durant le week-end.