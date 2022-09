"Nous avons une épée de Damoclès au-dessus de la tête !" : bouchers, Véronique et Frédéric passent d'un acompte de 600 à 2357 euros !

C’est un témoignage qui s’ajoute à plusieurs centaines d’autres et qui illustre ce que traversent les citoyens et indépendants en cette période de crise énergétique. Les gérants de la boucherie chez Fred et Véro, installée depuis 25 ans à Athis (commune de Honnelles) payaient jusqu’ici un acompte de 601 euros. Pour « un décompte le plus bas possible », Luminus leur propose désormais de payer un acompte minimum de… 2357 euros.

"On n'aurait jamais imaginé vivre pareille situation", souligne Véronique Paquet. "Avec un acompte fixé à 600 euros, les choses n'étaient déjà pas faciles. Mais là, nous ne savons pas trop comment nous allons faire. La boucherie est actuellement fermée, nous sommes en congés mais passe surtout notre temps à réfléchir et à chercher des solutions. Certaines décisions sont difficiles à prendre mais nécessaires."

Certains frigos vont par exemple être débranchés. "On peut envisager de regrouper notre comptoir charcuterie et fromage, de travailler à la commande, de ne plus allumer les lumières en journée, même si elles permettent de signaler que nous sommes bien ouverts. Nous avons refait un petit prêt pour changer nos châssis. Si nous avions su ce qui allait nous tomber dessus, on s'en serait passés." Si le couple se retrouve avec des factures faramineuses, il reste conscient qu'il n'est pas le seul.

"Les temps sont difficiles pour tout le monde. Nous dépendons de nos clients, qui peuvent eux-mêmes se demander comment boucler leur fin de mois. S’ils ne viennent plus, nous ne nous en sortirons pas. Nous ne souhaitons pas diminuer la qualité de nos produits. Nous allons tenter d’obtenir des prix intéressants auprès de nos producteurs et de proposer des petits colis chaque semaine, ce qui permettra aussi de faire venir le client régulièrement."

Malgré ces pistes de solution, Véronique et Frédéric craignent les prochains mois. "Nous avons encore quelques événements prévus jusqu'en octobre, on se dit que ça nous permettra de tenir. Pour la suite, en revanche… Les gens auront-ils même l'envie et les moyens de faire quelque chose pour les fêtes de fin d'année ? Rien n'est moins sûr s'ils ne parviennent même plus à se chauffer ! On a l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête."

Si à ce jour, la fréquentation de la boucherie ne semble pas encore touchée, cela pourrait changer. "Nous avons des clients qui gagnent bien leur vie qui nous disent venir surtout lorsqu'il y a des promotions", souffle encore Véronique Paquet. Preuve, une fois encore, que toutes les classes sociales sont concernées. Encore faudrait-il que le gouvernement s'en rende compte et prenne enfin des mesures pour aider la population belge.