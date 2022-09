Accueil Régions Mons Borinage Un an et demi de travaux dans les rues d'Aulnois Le montant est important, près de 2,5 millions d'euros sont consacrés à cette remise à neuf. E. Brl. ©D.R.

C’est un chantier plus que nécessaire, les riverains en sont conscients. Pour autant, ceux-ci devront s’armer de patience et se montrer indulgents. Ce 19 septembre, des travaux d’assainissement et d’amélioration des...