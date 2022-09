Frameries: une séance d'information autour de l'énergie

Elle est sur toutes les lèvres, et pour cause. La crise énergétique frappe de plein fouet les ménages, faisant craindre le pire à certains alors que l’hiver est à nos portes. Parviendront-ils à payer leurs factures et à se chauffer alors que les températures ont drastiquement chuté ? Afin de répondre aux questions que les citoyens se posent, le CPAS de Frameries organise ce jeudi 22 septembre, de 17 heures à 18h30 et de 18h30 à 20 heures une séance « infos énergie. »

Les participants sont invités à se munir de leurs factures d'énergie et à venir poser leurs questions à un expert en la matière. La séance est organisée au sein du CPAS, est ouverte à tous et est totalement gratuite. Pour le président du CPAS, il était primordial de pouvoir proposer pareil rendez-vous. "Beaucoup de ménages bénéficiaient jusqu'ici de contrats fixes mais ceux-ci arrivent à échéance. Ce qui suscite énormément d'inquiétude", explique Julien Donfut (PS).

Des craintes malheureusement bien légitimes lorsque le montant des acomptes explose, passant du simple au double, au triple ou même au quadruple ! "Jusqu'ici, le nombre de demandes d'interventions au niveau du fonds énergie n'augmente pas particulièrement. En revanche, les montants d'intervention sont bien plus importants ! Les fonds mis à la disposition du CPAS par les gouvernements sont limités et ne suffiront pas."

Le constat est clair. Impossible de tenir sur la durée si ces aides ne sont pas revues à la hausse. "Si on paie des factures qui ont fait x3, on a besoin d'un fond 3x plus conséquent. En temps normal, avec les montants octroyés par le gouvernement, on peut tenir une année. Cette fois, si on tient trois ou quatre mois, ce sera déjà très bien." On rappellera que le fonds énergie n'est pas exclusivement réservé aux personnes déjà bénéficiaires du CPAS.

"Des personnes âgées notamment se tournent vers nous. Mais il peut aussi s'agit de travailleurs qui ne parviennent plus à boucler les deux bouts. Nous aidons aussi énormément de personnes seules avec des enfants. La classe moyenne n'est pas épargnée", constate encore le président. "Nous espérons que la séance d'informations permettra à certains d'y voir plus clair. Les gens n'ont pas toujours conscience de leur consommation, des gestes à adopter ou des aides disponibles pour mieux isoler leur habitation."

Et de poursuivre : « Nous les aiderons également à voir clair dans les offres disponibles sur le marché. Il ne faut pas hésiter à comparer les prix. » Même si, aujourd’hui, la situation parait intenable et qu’il apparait illusoire d’obtenir un prix raisonnable…