Face à l'explosion du nombre de demandes, le CPAS de Colfontaine ouvre son épicerie sociale

C’est un service qui se veut malheureusement indispensable, plus encore depuis quelques semaines. Entre la crise sanitaire et la crise énergétique, de trop nombreux ménages ne parviennent tout simplement plus à boucler les fins de mois. Conséquence, ils sont toujours plus nombreux à se tourner vers les CPAS afin d’obtenir l’une ou l’autre aide, notamment alimentaire. Un constat que pose également la structure colfontainoise, qui entend ouvrir sa propre épicerie sociale.

"Depuis quelques semaines, quelques mois, la demande en aide alimentaire auprès de notre CPAS ne cesse d'augmenter", confirme le directeur général, Florentin Ost. "Chaque jour, nous distribuons de nombreux colis à des Colfontainois afin qu'ils puissent terminer le mois. Lorsqu'un groupe de bénéficiaires de notre service insertion sociale nous a proposé de créer une épicerie sociale, nous y avons immédiatement souscrit."

Le projet a obtenu le soutien de la direction et des mandataires. "L'idée, c'est qu'un groupe de bénéficiaires réfléchisse au fonctionnement de cette épicerie : son nom, son règlement, ses horaires, sas logistique,… Ils en seront en quelques sorte les administrateurs. Dans les grandes lignes, il s'agira avant tout de faire de l'aide alimentaire autrement, en respectant la dignité des personnes dans le besoin, en leur donnant l'opportunité d'acheter des produits à prix réduits, avec une autonomie de choix."

Le don de colis sera également proposé aux personnes en très grande précarité. "Cette épicerie sera aussi un lieu d'accueil, convivial, au sein duquel l'on peut se poser, discuter, prendre un café. Ce sera un espace d'échanges et d'écoute aidant les personnes à retrouver ou à renforcer l'estime d'elles-mêmes et l'envie de se tourner vers le monde extérieur." On le sait, les difficultés financières peuvent en effet pousser certaines personnes à se replier sur elles-mêmes, honteuses de leur situation ou tout simplement dans l'incapacité de sortir de chez elles.

Dans cette optique, les livraisons à domicile ne seront plus organisées, sauf cas de force majeure. "Si le bénéficiaire n'est pas en mesure de se déplacer, nous irons le chercher afin qu'il puisse lui aussi profiter de ce lieu", annonce le directeur général. Des activités variées (atelier bien-être, cuisine, couture, fabrication de produits d'entretien,…) et des animations sur des thèmes de la vie quotidienne (santé, budget,…) seront proposées. Objectif, "permettre à chacun de reconstruire des liens et de prendre conscience de leur valeur et de leurs compétences."

Le lieu bénéficie par ailleurs d'un parc au sein duquel des initiations à la permaculture pourront être proposées. "Par arrêté ministériel, nous avons appris que ce projet avait obtenu l'agrément "initiative d'économie sociale." Cet agrément, octroyé par la Wallonie pour soutenir la mise en place d'un projet à finalité sociale, nous permettra de mettre à l'emploi et de former des travailleurs peu qualifiés." D'une pierre, deux coups, donc, puisqu'à l'insertion sociale s'ajoutera une dimension d'insertion socio-professionnelle.